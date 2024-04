Bioatkritumu šķirošana tagad obligāta!

Lai veicinātu dabas resursu ekonomiski efektīvu izmantošanu un ierobežotu vides piesārņošanu, Latvijā pakāpeniski tiek palielināta Dabas resursu nodokļa likme nešķiroto sadzīves atkritumu apglabāšanai. Saskaņā ar 7. decembrī Saeimas pieņemtajiem grozījumiem Dabas resursu nodokļa likumā no šī gada 1. janvāra sadzīves atkritumu apglabāšanas likme pieaug no 95 eiro līdz 110 eiro par vienu tonnu atkritumu, savukārt nākamajos divos gados – vēl par 10 eiro tonnā katru gadu. Attiecīgi mainās arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātie sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifi desmit Latvijas atkritumu apsaimniekošanas poligoniem, tai skaitā SIA “Getliņi EKO”, kas apsaimnieko arī Ogres novada teritorijā radušos atkritumus (tarifs noteikts 146,39 eiro par tonnu 2024. gadā). Vēl viens faktors, kas ietekmē kopējo atkritumu apsaimniekošanas maksu, ir saistīts ar atkritumu izvešanu, un to nosaka atkritumu apsaimniekošanas kompānija, ar ko pašvaldība ir noslēgusi līgumu attiecīgajā teritorijā. Līdz ar to no gada sākuma palielinās iedzīvotāju izdevumi, kas saistīti ar atkritumu apsaimniekošanu.

Pakalpojuma kopējo izmaksu pieaugums visvairāk skar tos, kas atkritumus nešķiro, un paredzams, ka viņiem atkritumu apsaimniekošanas kļūs dārgāka gadu no gada.

Vēlies ietaupīt – šķiro atkritumus!

Izdevumus par atkritumu apsaimniekošanu var samazināt, pēc iespējas samazinot radīto atkritumu daudzumu, kā arī tos šķirojot. Tādi sašķiroto atkritumu veidi kā vieglais (plastmasas, metāla, papīra) iepakojums, stikla tara, elektronika, baterijas, papīrs, metāls un tekstilizstrādājumi ir nododami specializētajos šķirošanas konteineros vai atkritumu šķirošanas laukumos bez maksas, un arī par specializēto šķirošanas konteineru izvešanu nav jāmaksā. Savukārt bioloģiski noārdāmo atkritumu izvešana ar šī gada sākumu kļūst lētāka – valstī noteikts, ka to apsaimniekošanas tarifs ir par 40% mazāks nekā maksa par nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Pārdomāti un atbildīgi uzsākot šķirošanu, iedzīvotāji savas izmaksas par atkritumu apsaimniekošanu var būtiski samazināt.

Jāņem vērā arī, ka bioloģisko atkritumu šķirošana ne tikai ļauj samazināt izdevumus, bet arī dod ieguldījumu jaunu resursu – elektrības, siltuma un komposta – radīšanā. Tāpat tā ļauj tuvoties valstī nospraustajam mērķim – līdz 2035. gadam nodrošināt, ka atkritumu poligonos tiek apglabāti ne vairāk kā 10% no Latvijā radītā kopējā sadzīves atkritumu daudzuma.

Bioloģisko atkritumu šķirošana no 1. janvāra – obligāta

Sākot no šī gada, visām pašvaldībām Latvijā, līdzīgi kā pārējā Eiropas Savienībā, ir jānodrošina iespēja iedzīvotājiem šķirot bioloģiskos atkritumus.

Šim nolūkam paredzēti brūnie konteineri, kuros drīkst izmest dārzeņu un augļu atkritumus, tējas un kafijas biezumus, riekstu un olu čaumalas, graudaugus, maizi, miltus un to izstrādājumus, sieru, biezpienu, citas ēdienu atliekas bez iepakojuma, novītušus ziedus un vecus augus, nopļautu zāli, koku lapas un nelielus zariņus, kuru diametrs nepārsniedz 2 cm.

Šajos konteineros nedrīkst nonākt šķidrie atkritumi (piens, kefīrs, ievārījumi, jogurti, zupas, mērces, eļļas u.tml.), papīrs ar dažāda veida pārklājumiem (laku, plēvi), jebkāda veida iepakojumi vai maisiņi, zari un stumbri, kas diametrā lielāki par 2 cm, apstrādāta (impregnēta, krāsota) koksne, koka miza, tūjas, zeme, karsti pelni, akmeņi, izdedži, smiltis, grants, kūdra, augsne, asenizācijas atkritumi un nešķiroti sadzīves atkritumi.

Katram atkritumu apsaimniekotājam informācija par to, ko drīkst un ko nedrīkst ievietot konteinerā, nedaudz atšķiras.

Kā pieteikt bioloģisko atkritumu šķirošanu?

Jaunās pārmaiņas nav saistošas tām mājsaimniecībām (piemēram, privātmāju iedzīvotājiem), kas organisko atkritumu šķirošanai izmanto komposta kaudzes, – ja vēlēsies, viņi arī turpmāk varēs bioloģiskos atkritumus kompostēt. Taču, ja viņi lems par labu brūnā konteinera uzstādīšanai, viņiem ir jāsazinās ar kādu no atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem – Ogres novada teritorijā tie ir SIA “Ķilupe”, SIA ”Marss” un SIA “Clean R”.

Savukārt daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem, lai iesaistītos bioloģiski noārdāmo atkritumu šķirošanā un tādejādi rūpētos par apkārtējo vidi un savu naudas maku, ir jāvēršas pie sava nama apsaimniekotāja ar lūgumu izvietot piemājas teritorijā brūno atkritumu konteineru.

Juridiskajām personām – uzņēmumiem, iestādēm, veikaliem u.c. – atkarībā no situācijas ir jāsazinās vai nu ar atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu, vai nama apsaimniekotāju.

Vairāk informācijas par bioloģisko atkritumu šķirošanas nosacījumiem un iespējām pieteikties pakalpojuma saņemšanai:

kā arī pie attiecīgā namu apsaimniekotāja.





Par nepieciešamību šķirot atkritumus un jomas attīstību Ogrē stāsta SIA “Ogres Namsaimnieks” valdes loceklis Kaspars Grīnbergs: