MS Siltums ir atbildīgs par visu siltumapgādes sistēmu līdz pat ēkām par visiem novada ciemiem ar centralizētu siltumapgādi – Madliena, Suntaži, Ķeipene, Laubere un Meņģele. Tāpat MS Siltums ir siltumenerģijas galvenais ražotājs Ogres pilsētas centralizētās siltumapgādes zonā, nododot siltumenerģiju SIA Ogres namsaimnieks sistēmas katlu mājām.
MS Siltums pēdējo piecu gadu laikā ir ar LIAA un CFLA atbalstu veicis 6 katlu māju projektus (divus projektu Ogrē, pa vienam projektam - Madlienā, Suntažos, Ķeipenē un Lauberē) un 6 siltumtrašu projektus (Suntažos, Ogrē, Lauberē, Meņģelē un divus projektus Madlienā) . Kopumā uzņēmums ir veicis investīcijas 13,3 milj. EUR apmērā, tai skaitā piesaistījis ES fondu investīcijas 4,8 milj. EUR.