Atklāšanas pasākumu iesāka Ķeguma novada pašvaldības deputāts, birzgalietis Pāvels Kotāns, nodziedot dziesmu. Tūdaļ pēc dziedājuma, priesteris Ivars Babris nolasīja sprediķi un iesvētīja jauno plāksni.
Ķeguma novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Raivis Ūzuls: “Šodien visā Latvijā mēs pieminam dienu, kad pirms astoņdesmit gadiem no Latvijas izveda vairāk kā piecpadsmit tūkstošus cilvēkus. Mēs nevaram pagriezt laiku atpakaļ un novērst ciešanas. Mūsu uzdevumus ir turēt godā atmiņas, cienīt cilvēku pārdzīvojumus. Šodien man ir gods teikt Edmundam Būmanim paldies par šo ideju – uzstādīt piemiņas plāksnes Tomē, Birzgalē un Rembatē visiem, kas ir izvesti un palikuši…”
Edmunds Būmanis: “Pirms astoņdesmit gadiem, kad tika izsūtīti vairāki tūkstoši no visas Latvijas, arī no Birzgales pagasta tika izsūtīti vairāki cilvēki. Piemiņas plāksnē mēs varam ieraudzīt birzgaliešus, kuri palika Sibīrijas zemē.” Edmunds Būmanis pateicās Ķeguma novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Raivim Ūzulam, deputātam Pāvelam Kotānam, Rembates Tautas nama vadītājai Lienei Lazdiņai un visiem, kuri palīdzēja plāksnes tapšanā.
Pāvels Kotāns: “Tauta būs spēcīga un arī dzīvot varoša arī turpmāk, ja tā domās ne tikai par savu nākotni, bet atcerēsies arī savu pagātni. Šo pagātni mēs nevaram un nedrīkstam aizmirst, par šīm traģiskajām pagātnes dienām ir jārunā, par tām ir jāraksta un jāuzņem filmas.”
Visi 14.jūnijā un 25.martā izsūtīto vārdi iemūžināti piemiņas plāksnē pie Birzgales muzeja “Rūķi”. Šādas piemiņas plāksnes izveidošanas iniciators ir ķegumiets Edmunds Būmanis, Latvijas politiski represēto apvienības domes loceklis. Ideja tapa pateicoties Ķeguma novada pašvaldības atbalstam. Mākslinieks un plāksnes veidotājs ir Gints Neško.
Plāksni rotā “L” burts un trīs zvaigznes, ko iekļauj dzeloņi. Šis ir Latvijas politiski represēto apvienības simbols kopš 1989. gada. Toreiz to pieņēma vēl daudzi nometnēs un izsūtījumā izdzīvojušie Latvijas pilsoņi.
Pasākumā piedalījās bijušie Birzgales pagasta represētie, kuri pēc plāksnes atklāšanas dalījās atmiņās.