“Pirmie mēneši ir bijuši iepazīšanās, sadarbības un ieklausīšanās laiks. Esam apzinājuši daudz iedzīvotāju vajadzību, iepazinušies ar pašvaldības darba kārtību un uzsākuši regulāras tikšanās,” stāsta Birzgales iedzīvotāju padomes vadītājs Lauris Avens, uzsverot, ka darbs rit konstruktīvā gaisotnē un ar vēlmi rast praktiskus risinājumus vietējām problēmām.
Līdz šim padome aktualizējusi vairākus būtiskus jautājumus, kas ietekmē Birzgales ikdienu — ceļu un ietvju uzlabošanu, vides sakārtošanu, apgaismojuma un atkritumu apsaimniekošanas jautājumus, kā arī saziņas stiprināšanu starp iedzīvotājiem un pašvaldību. “Priecē, ka cilvēki redz padomi kā vietu, kur meklēt risinājumus, ne tikai izteikt sūdzības,” piebilst Lauris Avens.
Pozitīvi par padomes darbu izsakās arī Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja biroja vadītājs Gints Sīviņš:
“Birzgales iedzīvotāju padome, neskatoties uz to, ka Birzgale ir viens no tālākajiem pagastiem, ir sākusi darboties ļoti veiksmīgi un pozitīvā gaisotnē. Padomes locekļi skaidri apzinās gan savas tiesības, gan pienākumus. Man ir patiesi prieks, ka visas iedzīvotāju padomes Ogres novadā ir uzsākušas darbu. Katrai no tām ir savs redzējums un darbības principi, taču visus vieno rūpes par savu teritoriju. Sākumā, protams, ir daudz darba komunikācijā un skaidrošanā, bet esmu pārliecināts – visas padomes darbosies savu iedzīvotāju interesēs, satuvinot iedzīvotājus ar pašvaldību un pašvaldību ar iedzīvotājiem.”
Sadarbība ar Ogres novada domi un Birzgales pagasta pārvaldi veidojas pakāpeniski. “Esam vairākās tikšanās reizēs uzaicinājuši domes pārstāvjus, izrunājuši padomes jautājumus un iedzīvotāju priekšlikumus. Redzams, ka arī pašvaldība ir atvērta dialogam un ieinteresēta mūsu iesaistē,” skaidro padomes vadītājs. Viņš uzsver, ka arī ciešā saikne ar pagasta pārvaldi palīdz ātrāk risināt praktiskus jautājumus un stiprina uzticēšanos.
Arī Birzgales pagasta pārvaldes vadītāja Diāna Arāja atzīst, ka sadarbība ar padomi veidojas soli pa solim: “Vēlētos aktīvāku komunikāciju starp padomi un iedzīvotājiem, kā arī starp padomi un pārvaldi. Sākumā noteikti vajadzētu darboties aktīvāk, taču esmu pārliecināta, ka ar laiku sadarbība būs laba un kopā varēsim paveikt lielas lietas.”
Viņa norāda, ka padomei ir svarīga loma iedzīvotāju iesaistes veicināšanā un informācijas nodošanā par pašvaldības darbu. “Pats svarīgākais ir tas, lai padomes pārstāvji izprastu pašvaldības un pārvaldes funkcijas un nodotu šo informāciju tālāk iedzīvotājiem. Tas palīdzēs mazināt pārpratumus un veicinās savstarpēju sapratni,” saka Diāna Arāja.
Lai uzlabotu saziņu ar iedzīvotājiem, padome plāno turpināt atklātas tikšanās un aktīvāk uzturēt informāciju sociālajos medijos. “Mēs vēlamies būt kanāls, caur kuru ikviens var droši izteikt idejas, kritiku vai ierosinājumus, zinot, ka tie tiks sadzirdēti,” uzsver Lauris Avens.
Birzgales iedzīvotāju padome šobrīd gatavojas nākamā gada budžeta plānošanai, apkopo prioritārās vajadzības un plāno diskusijas ar iedzīvotājiem par pagasta attīstības virzieniem.