"Bite Latvija" Radiotīkla departamenta vadītājs Aleksandrs Beļajevs norāda, ka, nemitīgi augot datu patēriņam, "Bite Latvija" turpinās stratēģisku tīkla attīstību arī 2026. gadā, ieguldot 20 miljonus eiro mobilā tīkla modernizācijā, 5G pārklājuma paplašināšanā un nākamās paaudzes 5G+ ieviešanā.
Viņš atzīmē, ka kopumā šogad paredzēts izbūvēt 70 jaunas bāzes stacijas visā Latvijā - 10% Rīgā un 90% reģionos, īpaši Vidzemē un Latgalē. Tīkla paplašināšana paredzēta Kuldīgas, Tukuma, Dobeles, Madonas, Alūksnes, Gulbenes, Ogres, Valmieras un Cēsu novadā, kā arī Daugavpilī.
Vienlaikus 170 esošās bāzes stacijas modernizēs, ieviešot 5G, kas būtiski palielinās tīkla jaudu un datu pārraides ātrumu, min Beļajevs. Plānots, ka šā gada beigās Latvijā darbosies vairāk nekā 1200 "Bite Latvija" bāzes staciju, no kurām aptuveni 1000 būs aprīkotas ar 5G tehnoloģiju.
"Bite Latvija" tīklā kopējais mobilo datu patēriņš 2025. gadā palielinājies par 25% salīdzinājumā ar 2024. gadu.
Beļajevs norāda, ka mobilā interneta patēriņa pieaugums atspoguļo iedzīvotāju paradumu maiņu - cilvēku un uzņēmumu ikdiena arvien vairāk balstās digitālajā vidē, pieaugot ne vien tīklā pieslēgto ierīču skaitam, bet arī pieprasījumam pēc ātra un stabila interneta savienojuma. Būtiska loma datu patēriņa pieaugumā ir 5G tehnoloģijas attīstībai, kas nodrošina lielāku tīkla kapacitāti un augstāku datu pārraides ātrumu.
Kompānijā atzīmē, ka aizvien vairāk klientu izvēlas jaunākās paaudzes ierīces, kas atbalsta 5G tehnoloģiju - pērn to skaits tīklā palielinājās par 45 000. Tostarp 5G tīklam tiek pieslēgti ne vien mobilie telefoni un datori, bet arī liels skaits dažādu lietu interneta jeb IoT viedierīču mājsaimniecībās un birojos, kas vēl vairāk palielina datu plūsmu.
Salīdzinot ar 2025. gada sākumu, šā gada sākumā straujākais mobilā interneta patēriņa pieaugums fiksēts Jelgavā, kur tas audzis par 53%, Liepājā - 51%, Mārupē - 50%, Jūrmalā - 49% un Rīgā - 47%. Būtisks kāpums gada laikā novērots arī Ogrē un Rēzeknē - 42%, Daugavpilī un Olainē - 44%.
Novados mobilā interneta patēriņš gada laikā vairāk audzis Līvānu novadā - par 40%, Jēkabpils novadā - par 39%, Bauskas un Aizkraukles novadā - par 35%, Krāslavas novadā - par 32% un Ludzas novadā - par 30%.
LETA jau vēstīja, ka "Bite Latvija" 2024. gadā strādāja ar 183,75 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 12,5% vairāk nekā gadu iepriekš, savukārt uzņēmuma peļņa pieauga par 1% un bija 33,712 miljoni eiro. Kompānijas 2025. gada finanšu rezultāti pagaidām nav publiskoti.
Kompānija reģistrēta 2005. gadā, un tās pamatkapitāls ir 44 miljoni eiro. "Bite Latvija" vienīgais īpašnieks ir Lietuvas "Bite group", kas pieder globālam aktīvu pārvaldīšanas uzņēmumam "Providence Equity Partners".