Turpinot pāreju uz modernākām mobilo sakaru tehnoloģijām, elektronisko sakaru un IKT pakalpojumu sniedzējs “Bite Latvija” naktī no 11. uz 12. novembri veiks 3G tīkla atslēgšanu Alūksnes, Gulbenes, Madonas, Ogres, Smiltenes un Varakļānu novados. Tas ir nākamais solis uzņēmuma plānā pakāpeniski pārtraukt 3G pārklājumu visā valstī, lai esošos resursus izmantotu jaudīgāku un efektīvāku 4G un 5G tehnoloģiju attīstībai, stāsta uzņēmums “Bite Latvija”.

“3G tehnoloģijas atslēgšana ir dabisks attīstības posms mobilo sakaru evolūcijā. Pārejot no novecojušās infrastruktūras uz mūsdienīgākiem 4G un 5G risinājumiem, mēs nodrošinām efektīvāku frekvenču izmantošanu un iespēju klientiem baudīt ievērojami ātrāku datu pārraidi, stabilākus sakarus un augstāku zvanu kvalitāti,” norāda “Bite Latvija” Radiotīkla departamenta vadītājs Aleksandrs Beļajevs.

Līdz šim 3G tīkls jau sekmīgi izslēgts vairākās pilsētās un novados Zemgalē, Vidzemē, Kurzemē un Latgalē. Pāreja noritējusi saskaņā ar plānu, bez būtiskiem traucējumiem lietotājiem, ļaujot uzņēmumam mērķtiecīgi turpināt tīkla modernizāciju arī citos reģionos. Plānots, ka visā Latvijā 3G tīkls tiks pilnībā izslēgts līdz 2026. gada pavasarim.

3G tīkla atslēgšana var ietekmēt vecākas ierīces un SIM kartes – neskaidrību gadījumā iespēja sazināties ar “Bite Latvija” speciālistiem, zvanot uz 1601, vai iepazīties ar informāciju mājaslapas sadaļā “Privātpersonām” apakšsadaļā “3G tīkla pakāpeniska slēgšana”.

