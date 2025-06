"Bolt Drive" ierobežos koplietošanas automašīnu pakalpojumu Jāņos

"Bolt Drive" automašīnas nebūs pieejamas naktī no 22.jūnija uz 23.jūniju un naktī no 23.jūnija uz 24.jūniju no plkst.22 līdz plkst.6.

Lietotājiem, kuri veiks "Bolt Drive" automašīnas rezervāciju līdz šodienas plkst.22, būs iespēja sākto braucienu turpināt. Savukārt bez iepriekšējas rezervācijas automašīnas īslaicīgai izmantošanai konkrētajā laika periodā nebūs pieejamas.

"Bolt" pārstāvji aicina lietotājus būt atbildīgiem un nesēsties pie stūres alkohola reibumā, bet par galveno pārvietošanās līdzekli izvēlēties taksometru vai sabiedrisko transportu.

Koplietošanas automašīnu "Bolt Drive" lietošanas noteikumi paredz, ka par visu, kas notiek ar automašīnu nomas laikā, ir atbildīgs auto iznomātājs. Ja lietotājs ir izraisījis autoavāriju agresīva braukšanas stila, ātruma pārsniegšanas vai alkohola reibuma dēļ, viņam ir jāsedz visi ar negadījumu saistītie izdevumi. Papildu tam lietotājam tiek piemērots naudas sods 2000 eiro apmērā, bet viņa profils tiek bloķēts bez iespējas to jebkad atjaunot.

Savukārt, ja lietotājs izraisa negadījumu un neinformē par to "Bolt" un attiecīgos dienestus, pametot notikuma vietu, viņam tiek piemērots līdz 3000 eiro naudas sods, kā arī ir jāsedz visi ar negadījumu saistītie zaudējumi. Arī šādā gadījumā lietotāja profils tiek neatgriezeniski bloķēts.

"Bolt" atgādina, ka nomas auto drīkst vadīt tikai reģistrēts lietotājs, kurš ir rezervējis auto, izmantojot savu profilu. Transportlīdzekli nav atļauts nodot trešajām personām, ieskaitot draugus, paziņas vai ģimenes locekļus. Sodu sistēma par viltotu vai zagtu profilu un svešu dokumentu izmantošanu paredz līdz 5000 eiro sodu.

"Bolt Drive" koplietošanas automašīnas šobrīd ir pieejamas klientiem Rīgā, Liepājā, Ventspilī, Jūrmalā, Baltezerā, Ādažos, Carnikavā, Garciemā, Salaspilī, Ķekavā, Baložos, Medemciemā, Jaunmārupē, Vecāķos, Ikšķilē, Ogrē, Tukumā, Vangažos, Garkalnē, Siguldā, Olainē, Jelgavā un Baldonē.

"Bolt" 2013.gadā Igaunijā izveidoja Markuss Villigs, kuram pašlaik kompānijas kapitālā pieder 17,05%. Grupu veido vairāki desmiti uzņēmumu, kuru māteskompānija "Bolt Technology" ir visu "Bolt" lietotņu intelektuālā īpašuma turētāja. Lielāko daļu izpētes un izstrādes darba saistībā ar intelektuālo īpašumu notiek Igaunijā.