Šāds ātruma ierobežojums būs spēkā arī pie izglītības iestādēm citās pilsētās, kur pieejami "Bolt" elektriskie skrejriteņi - Jūrmalā, Valmierā, Daugavpilī, Ogrē, Liepājā, Ventspilī un Rēzeknē.
"Atsākoties mācībām, bērnu un jauniešu skaits uz ielām ir būtiski palielinājies. Tāpēc esam ierobežojuši "Bolt" skrejriteņu maksimālo ātrumu pie izglītības iestādēm, lai mums visiem kopā būtu draudzīgāka un drošāka pārvietošanās," pauda "Bolt" reģionālais skrejriteņu pakalpojuma vadītājs Baltijā Eimantas Balta.
Pēc kompānijā sniegtās informācijas, "Bolt" kartēs ir iezīmētas izglītības iestādes, pie kurām skrejriteņu maksimālais ātrums automātiski tiks samazināts.
Braucot garām mācību iestādēm, "Bolt" aicina braucējus būt uzmanīgiem, vērīgiem un pievērst uzmanību kājāmgājējiem. Tāpat braucēji aicināti neizmantot maksimālo pieejamo skrejriteņa ātrumu, bet gan izvēlēties to atbilstoši situācijai.
Pirms brauciena sākšanas katram braucējam lietotnē tiek piedāvāts iepazīties ar drošības ceļvedi. Lai tam piekļūtu, lietotājiem jāpārslēdz "Bolt" lietotne uz skrejriteņu režīmu un ekrāna apakšējā labajā pusē jāizvēlas vairoga ikona. Ceļvedī ietverta informācija ar drošības padomiem, pieejams "iesācēja režīms", kas ļauj ierobežot maksimālo ātrumu, kā arī atrodama informācija par vietējiem noteikumiem, kas saistīti ar mikromobilitāti pilsētā.
"Bolt" elektrisko skrejriteņu maksimālais ātrums ierasti ir 25 kilometri stundā.
Jau vēstīts, lai nodrošinātu visu satiksmes dalībnieku, bet īpaši - bērnu un gājēju, drošību, Rīgā noteiks vietas, kurās nomas elektroskrejriteņiem būs jāsamazina braukšanas ātrums. Plānots, ka ātruma ierobežojumus no 25 kilometriem stundā līdz 15 kilometriem stundā vispirms ieviesīs galvaspilsētas dārzos, parkos un skvēros.