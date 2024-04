“Bolt” skrejriteņiem ierobežos pārvietošanās ātrumu nedēļas nogales naktīs Katrīna Lohanska, "Bolt"

Lielākais Eiropas skrejriteņu operators "Bolt", nedēļas nogalēs, naktīs no piektdienas uz sestdienu (pl. 22.00 - 05.00) un no sestdienas uz svētdienu (pl. 22.00 - 05.00) Latvijas 11 pilsētās samazinās skrejriteņu ātrumu, ierobežojot to no ierastajiem 25 km/h līdz 20 km/h. Izmaiņu mērķis ir novērst negadījumus un turpināt nodrošināt visu satiksmes dalībnieku drošību. Ātruma ierobežojumi pilsētās stāsies spēkā jau šajā nedēļas nogalē – 7. aprīlī.