No 2021. gada 6. jūlija braukšanas maksas atvieglojumus, kas līdz šim tika piešķirti daudzbērnu ģimenes locekļiem, reģionālo maršrutu autobusos un vilcienos varēs saņemt arī tās ģimenes, kuru aprūpē ir bērns ar invaliditāti vai persona līdz 24 gadu vecumam, ja tai noteikta I vai II invaliditātes grupa un ir piešķirta apliecība Goda ģimene.

Turpmāk ģimenes, kuru aprūpē ir persona ar invaliditāti, uzrādot apliecību Goda ģimene un personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID apliecību) vai skolēna / studenta apliecību, reģionālajā sabiedriskajā transportā varēs saņemt šādus braukšanas maksas atvieglojumus: bērni un pilngadīgas personas līdz 24 gadu vecumam – atlaidi 90% apmērā no vienas biļetes cenas, pārējie ģimenes locekļi – 50% no vienas biļetes cenas, savukārt abonementu biļetes varēs iegādāties ar atlaidi 40% apmērā. Valsts svētkos, 4.maijā, 11.un 18.novembrī, Goda ģimenes varēs braukt bez maksas.

Līdz šim daļējus braukšanas maksas atvieglojumus varēja saņemt tikai daudzbērnu ģimenes, uzrādot 3+ Ģimenes karti un personu apliecinošu dokumentu, bet no šī gada jūlija tiek izsniegtas apliecības Goda ģimene. Šobrīd noteikumi, kas attiecas uz daudzbērnu ģimenēm, paliek tādi paši, kādi bija līdz šim, – noteiktos atvieglojumus var saņemt, uzrādot 3+ Ģimenes karti kopā ar personu apliecinošu dokumentu. Savukārt turpmāk visām šīs kategorijas personām tiks izsniegta viena veida apliecība, kas nodrošinās iespēju saņemt atlaidi, braucot reģionālajā sabiedriskajā transportā.

Apliecībai Goda ģimene un personu apliecinošam dokumentam vai skolēna / studenta apliecībai jābūt līdzi ne tikai biļetes iegādes brīdī, bet arī brauciena laikā.

Informāciju sagatavoja Lilita Pelčere, VSIA Autotransporta direkcijas sabiedrisko attiecību speciāliste

