"Pēc nozagtajām vēlēšanām mēs nekad neesam atzinuši Maduro režīma leģitimitāti," uzsver ministre.
Viņa skaidro, ka Latvija rūpīgi seko līdzi situācijai Venecuēlā, koordinējot savu rīcību gan ar Eiropas Savienības valstīm, gan ar partneriem.
"Mēs aicinām visus uz savaldību un starptautisko tiesību ievērošanu," saka Braže.
Kā ziņots, ASV prezidents Donalds Tramps paziņoja par operāciju, kuras laikā sagrābts Venecuēlas līderis Nikolass Maduro.
Eiropas Savienība (ES) sestdien aicināja Venecuēlā ievērot savaldību un starptautiskās tiesības.
"ES ir vairākkārt norādījusi, ka Maduro kungam trūkst leģitimitātes, un ir aizstāvējusi miermīlīgu pāreju" Venecuēlā, pēc sarunas ar savu ASV valsts sekretāru Marko Rubio platformā "X" rakstīja bloka augstākā ārlietu pārstāve Kaja Kallasa.
"Jebkurā gadījumā ir jāievēro starptautisko tiesību principi un ANO Statūti. Mēs aicinām uz savaldību," viņa uzsvēra.
Kallasa pauda, ka ES cieši uzrauga strauji mainīgo situāciju un ka viņa ir runājusi ar bloka sūtni Venecuēlā, un ES pilsoņu drošība ir "mūsu galvenā prioritāte".
ES nav atzinusi apstrīdēto 2024. gada vēlēšanu rezultātus, kas Maduro piešķīra trešo pilnvaru termiņu, un ir noteikusi sankcijas desmitiem Venecuēlas amatpersonu par demokrātijas graušanu valstī.
Tomēr 27 valstu bloks nav oficiāli atzinis opozīcijas kandidātu Edmundo Gonsalesu par Venecuēlas likumīgo līderi, kā to ir izdarījušas ASV.
Gonsaless pēdējā brīdī kandidēja Venecuēlas prezidenta vēlēšanās kā opozīcijas līderes Marijas Korinas Mačado aizstājējs pēc tam, kad viņai tika liegts tajās piedalīties.
Pēc balsošanas Gonsaless aizbēga no Venecuēlas uz Madridi, kas piedāvāja darboties kā starpniece pēc Maduro sagūstīšanas sestdien.
Arī Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers sestdien paziņoja, ka visām valstīm ir jāievēro starptautiskās tiesības.
"Vispirms es vēlos noskaidrot faktus, es vēlos runāt ar prezidentu Trampu, es vēlos runāt ar sabiedrotajiem," Lielbritānijas premjerministrs teica dažas stundas pēc ASV uzbrukuma Venecuēlā.