Pērkona negaiss ar stiprām lietusgāzēm un lokāli arī krusu gaidāms svētdien no rīta un priekšpusdienā vietām Latvijas rietumos, taču dienas laikā veidosies negaisa mākoņi arī valsts austrumos. Šis brīdinājums ir spēkā no plkst. 7.10 līdz 21.
Vēlāk izplatīts brīdinājums arī par Rīgā gaidāmu pērkona negaisu laikā no plkst. 11 līdz 14. Negaisu var pavadīt stipras lietusgāzes un krusa.
Savukārt pēcpusdienā Rīgā gaidāms stiprs karstums - gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +27 grādiem. Šis brīdinājums ir spēkā no plkst. 13 līdz 18.