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Svētdiena, 21. jūnijs, 2026 10:19

Brīdina par iespējamu pērkona negaisu un stipru karstumu

LETA
Brīdina par iespējamu pērkona negaisu un stipru karstumu
Foto: pexels.com
Svētdiena, 21. jūnijs, 2026 10:19

Brīdina par iespējamu pērkona negaisu un stipru karstumu

LETA

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu svētdienas rītā izplatījis brīdinājumus par iespējamu pērkona negaisu atsevišķos Latvijas reģionos un stipru karstumu Rīgā.

Pērkona negaiss ar stiprām lietusgāzēm un lokāli arī krusu gaidāms svētdien no rīta un priekšpusdienā vietām Latvijas rietumos, taču dienas laikā veidosies negaisa mākoņi arī valsts austrumos. Šis brīdinājums ir spēkā no plkst. 7.10 līdz 21.

Vēlāk izplatīts brīdinājums arī par Rīgā gaidāmu pērkona negaisu laikā no plkst. 11 līdz 14. Negaisu var pavadīt stipras lietusgāzes un krusa.

Savukārt pēcpusdienā Rīgā gaidāms stiprs karstums - gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +27 grādiem. Šis brīdinājums ir spēkā no plkst. 13 līdz 18.

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