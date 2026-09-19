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Sestdiena, 19. septembris, 2026 08:20

Brīvdienas Ogrē sāksies ar mākoņainu laiku

LETA/OgreNet
Brīvdienas Ogrē sāksies ar mākoņainu laiku
Foto: pexels.com
Sestdiena, 19. septembris, 2026 08:20

Brīvdienas Ogrē sāksies ar mākoņainu laiku

LETA/OgreNet

Ogrē šodien gaisa temperatūra būs no +12 līdz +18 grādiem. Dienas laikā mākoņu daudzums palielināsies, kā arī gaidāms īslaicīgs lietus. Pūtīs dienvidrietumu vējš ar ātrumu līdz 4m/s, brāzmās līdz 12m/s, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes.

Nedēļas nogalē sestdiena Latvijā būs sausākā no tām, vien vietām uzsmidzinās īslaicīgs lietus, liecina sinoptiķu prognozes.

Mērens vējš saglabāsies no dienvidrietumiem, rietumiem, Kurzemē un Vidzemē brāzmās līdz 14 metriem sekundē (m/s), jūras piekrastē līdz 15-19 m/s. Gaiss iesils līdz +15...+19 grādiem.

Rīgā starp mākoņiem uzspīdēs saule, un dienas vidū iespējams neliels īslaicīgs lietus. Turpinās pūst dienvidrietumu vējš, kas ap pusdienas laiku brāzmās pastiprināsies līdz 14 m/s. Maksimālā gaisa temperatūra sasniegs +17...+19 grādus.

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