17. jūlijā
Vakara tirdziņš Ogrē – no plkst. 17.00 Ogresgrīvas pusmuižas pagalmā (Rīgas ielā 14A). Piedalīsies Ogres un citu novadu mājražotāji un mazie uzņēmēji. No plkst. 18.30 apmeklētājus priecēs gruzīnu mūziķis Šota Adamašvili, izpildot kantrī mūziku. Nāc satikt vietējos ražotājus, izbaudīt vakaru un ar savu pirkumu atbalstīt vietējos uzņēmējus un mājražotājus!
Sarunas par Tīnūžu pagasta ģerboņa iedzīvināšanu Tīnūžos – plkst. 18.00 Tīnūžu Tautas namā. Aicina Kultūras mantojuma centrs “Tīnūžu muiža”.
VASARAS VAKARU DANČI Ogrē – no plkst. 19.00 līdz 21.00 Neatkarības laukumā, Ogrē. Uz pasākumu aicināti gan skatītāji un klausītāji, gan dancotāji un muzikanti, gan mazi, gan lieli — ikviens ogrēnietis un Ogres viesis!
Sirsnīga komēdija “Mazpiļsāta 2. Kāzas būs?” Ikšķilē – plkst. 19.00 Ikšķiles brīvdabas estrādē. Latgales dramaturģe Danskovīte (Anita Ločmele) un režisors Juris Rijnieks ar drošu roku vedīs aktierus Zani Daudziņu, Aldi Siliņu, Elīnu Vāni un Jāni Skani tālāk intriģējošos piedzīvojumos, jo jaunajā sezonā viņiem pievienosies arī JAUNS personāžs! Biļetes www.bilesuparadize.lv
Komēdija “Līnis murdā” Suntažos – plkst. 19.00 Suntažu estrādē. E. Vulfa komēdija “Līnis murdā” ir asprātīga izrāde, kas skatītāju ieved īstā emociju karuselī. Tās centrā – jauns dzejnieks, kurš, nedaudz noguris no ikdienas vientulības, avīzē ievieto sludinājumu: “Jauns, smuks cilvēks ar labām sirds īpašībām meklē jaunu brūti.” Režisors Voldemārs Šoriņš. Aktieru sastāvs: Artis Drozdovs, Evija Krūze, Aīda Ozoliņa, Dace Makovska, Laura Erdlāne, Pēteris Galviņš, Ligita Skujiņa, Voldemārs Šoriņš. Ieeja 15,00 eiro.
SKVĒRA KONCERTI | Grupas Rūgtais Gurķis un KRīVE Ogrē – plkst. 20.00 uz pilsētas skvēra skatuves.
18. jūlijā
Jumpravas pagasta svētki "Saules rakstā savīties" – dažādas aktivitātes, sākto no 7.00 rītā. Spiningošanas sacensības, sports, bērnu un jauniešu aktivitātes, amatierteātra izrāde, svētku koncerts, amatierteātru koncerts un balle. Pasākums bez maksas.
Madlienas pagasta svētki “Mēs paši” – sākot no plkst. 9.00 visas dienas garumā radoša darbošanās, tirdziņš, madlieniešu svētku gājiens. Plkst. 19.00 dziedātājas Lienes Atvaras koncerts Madlienas brīvdabas estrādē. Vakarā zaļumballe. Pasākums bez maksas.
Edītes Lases tekstildarbu izstādes atklāšana ar radošu darbošanos Madlienā – plkst. 10.00 Madlienas bibliotēkā.
Kapusvētki
18. jūlijā
- Plkst. 12.00 katoļu kapusvētki Smiltāju kapos
Uz un no Smiltāju kapiem kursēs autobuss:
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plkst. 11.00 Ogres autoosta – Smiltāju kapi (kursē pa Upes prospektu, Mālkalnes prospektu, Tīnūžu ceļu);
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plkst. 13.30 Smiltāju kapi – Ogres autoosta (kursē pa Tīnūžu ceļu, Mālkalnes prospektu, Upes prospektu).
19. jūlijā
- plkst. 12.00 luterāņu kapusvētki Ogres pilsētas kapos;
- Plkst. 13.00 luterāņu kapusvētki Smiltāju kapos.
Uz un no Ogres pilsētas kapiem kursēs autobuss:
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plkst. 11.00 Ogres autoosta – Ogres kapi (kursē Upes prospektu, Mālkalnes prospektu, Tīnūžu ielu, Brīvības ielu, Turkalnes ielu);
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plkst. 13.30 Ogres kapi – Ogres autoosta (kursē pa Turkalnes ielu, Brīvības ielu, Tīnūžu ielu, Mālkalnes prospektu, Upes prospektu).
Uz un no SMILTĀJU KAPIEM kursēs autobuss:
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plkst. 12.00 Ogres autoosta – Smiltāju kapi (kursē pa Upes prospektu, Mālkalnes prospektu, Tīnūžu ceļu);
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plkst. 14.30 Smiltāju kapi – Ogres autoosta (kursē pa Tīnūžu ceļu, Mālkalnes prospektu, Upes prospektu).
- plkst. 12.00 luterāņu kapusvētki Ikšķiles jaunajos (Lazdukalna) kapos;
- plkst. 14.00 luterāņu kapusvētki Ikšķiles vecajos kapos;
- plkst. 14.00 luterāņu kapusvētki Ogresgala kapos.