Piektdiena, 16. aprīlis, 2021 12:06

Brīvdienās pa Vidzemes autoceļiem pārvietosies militārais transports
Brīvdienās pa Vidzemes autoceļiem pārvietosies militārais transports

Sestdien un svētdien, 17. un 18. aprīlī, pa Vidzemes autoceļiem pārvietosies militārais transports.
Militārā transporta pārvietošanās notiks diennakts gaišajā laikā Zemessardzes 2.Vidzemes brigādes militāro mācību ietvaros. Aicinām ar sapratni izturēties pret iespējamajiem satiksmes kustības īslaicīgiem apgrūtinājumiem, kas var rasties saistībā ar militārās tehnikas pārvietošanos pa valsts autoceļiem.



Zemessardzē uzņem 18 līdz 55 gadus vecus Latvijas Republikas pilsoņus bez sodāmības vai apsūdzībām par nozieguma izdarīšanu. Uz kandidātiem attiecas vairāki citi ierobežojumi, ar kuriem var iepazīties Zemessardzes mājaslapā sadaļā “Prasības uzņemšanai” vai zvanot uz Zemessardzes vienoto diennakts tālruņa numuru 1811.

Vairāk par dienestu Zemessardzē un bataljonu kontaktinformāciju iespējams noskaidrot Zemessardzes mājaslapā: www. https://www.zs.mil.lv/



Informāciju sagatavoja Zemessardzes 2.Vidzemes brigāde.

