Zemessardzē uzņem 18 līdz 55 gadus vecus Latvijas Republikas pilsoņus bez sodāmības vai apsūdzībām par nozieguma izdarīšanu. Uz kandidātiem attiecas vairāki citi ierobežojumi, ar kuriem var iepazīties Zemessardzes mājaslapā sadaļā “Prasības uzņemšanai” vai zvanot uz Zemessardzes vienoto diennakts tālruņa numuru 1811.
Vairāk par dienestu Zemessardzē un bataljonu kontaktinformāciju iespējams noskaidrot Zemessardzes mājaslapā: www. https://www.zs.mil.lv/
Informāciju sagatavoja Zemessardzes 2.Vidzemes brigāde.