Brīvprātīgais darbs – iespēja visa vecuma cilvēkiem veikt fizisku vai intelektuālu sabiedrisku darbu bez atlīdzības, lai veicinātu kopēju sabiedrības attīstību. Jauniešu brīvprātīgais darbs ir vērsts uz prasmju un savas pirmās darba pieredzes iegūšanu. Jaunieši, kas veic brīvprātīgo darbu, pilnvērtīgāk sagatavo sevi pieaugušo dzīvei, skolā un ārpus skolas iegūtās zināšanas pielietojot praksē.
Ogres novadā ir izstrādāti un apstiprināti noteikumi "Par brīvprātīgā darba organizēšanas un uzskaites kārtību Ogres novadā" - noteikumi nosaka vienotu brīvprātīgā darba organizēšanas un uzskaites kārtību visā Ogres novada administratīvajā teritorijā.
Saskaņā ar Brīvprātīgā darba likumu brīvprātīgo darbu ir tiesības organizēt biedrībām un nodibinājumiem, valsts un pašvaldību iestādēm, politiskajām partijām un to apvienībām, kā arī sociālajiem uzņēmumiem.
