Pirmdiena, 8. februāris, 2021 18:32

Brīvpusdienu mērķis ir atvieglot vecāku ikdienu

Brīvpusdienu mērķis ir atvieglot vecāku ikdienu
Kamēr valstī turpinās ārkārtējā situācija un mācību process tiek organizēts attālināti, Ogres novada pašvaldība vairākām skolēnu grupām nodrošina brīvpusdienas. 
Pateicoties pašvaldības iestāžu darbiniekiem, kuri brīvprātīgi veic ēdiena piegādes plānošanu un izdali, skolēni ik dienu var saņemt siltas pusdienas.
Pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar diviem ēdinātājiem, kuri attālināto mācību laikā nodrošina siltās pusdienas un pārtikas pakas. Iknedēļas ēdienkartes apstiprina attiecīgās skolas medmāsa, pārbaudot, vai sastādītā ēdienkarte ir sabalansēta un atbilst Ministru kabineta noteikumos noteiktajām uztura normām. 

Uzsākot brīvpusdienu izdali, Ogres novada pašvaldība saņēma jautājumus no vairākiem skolēnu vecākiem, kuri raizējās par ēdiena izvēli un kvalitāti. Pašvaldības darbinieki operatīvi reaģēja uz iedzīvotāju atsauksmēm un ierosinājumiem, kopīgi ar ēdinātājiem pārrunājot sniegto pakalpojumu kvalitāti un vienojoties par veiksmīgāko risinājumu brīvpusdienu nodrošināšanā Ogres novadā, tomēr pašvaldība atgādina, ka ārkārtējās situācijas apstākļos brīvpusdienu nodrošināšana nav skolas galvenais uzdevums. 

"Skolas prioritāte ir rūpēties par izglītības procesu, nodrošinot kvalitatīvu attālināto mācību darbu, un tieši šajā jomā mūsu novads ir piemērs citām skolām Latvijā," komentē Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš un aicina vecākus būt saprotošiem arī pret ēdinātājiem, kuriem šobrīd, kad apgrozījuma apjomi turpina kristies, nebūt nav viegls laiks. G. Sīviņš uzsver, ka pašvaldība dara visu iespējamo, lai atvieglotu vecāku ikdienu, nodrošinot gan ēdināšanu, gan datortehniku mācību vielas apguvei attālinātā mācību procesa laikā un citus mācību līdzekļus. "Brīvpusdienu organizēšanā ir iesaistīta liela daļa pašvaldības iestāžu un skolu darbinieku, kas šo darbu veic brīvprātīgi, ārpus sava darba laika," stāsta domes priekšsēdētaja vietnieks un pateicas Izglītības pārvaldei un ikvienam šajā procesā iesaistītajam. Viņaprāt, brīvpusdienu izdale tiek īstenota veiksmīgi. 

Rūpējoties par to, lai pusdienās skolēni paēstu siltu maltīti, G. Sīviņš tomēr prioritāri aicina izvēlēties silto ēdienu, pārtikas pakas piesakot tiem, kuri atrodas karantīnā vai ir Covid-19 inficēti un nevar saņemt ēdienu brīvpusdienu izdales punktā. "Izglītības iestādes ir mainījušas arī stundu sarakstus, iekļaujot stundu garu brīvpusdienu pārtraukumu, lai bērni var aiziet pēc pusdienām," piebilst G.Sīviņš. 

Saskaņā ar Ogres novada domes 2021. gada 21. janvāra lēmumu brīvpusdienas gatava ēdiena vai pārtikas paku veidā attālinātā mācību procesa laikā var saņemt visu Ogres novada pašvaldības izglītības iestāžu 1. – 4. klašu skolēni neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas, Ogres novadā deklarētie skolēni ar invaliditāti, skolēni no ģimenēm ar trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes vai daudzbērnu ģimenes statusu, kā arī visi Ogres novada Taurupes pamatskolas, Taurupes pamatskolas Mazozolu un Meņģeles filiāles un Ķeipenes pamatskolas izglītojamie. 

Tāpat brīvpusdienas var saņemt Ogres novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušie vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie, kuriem noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija personas dzīvesvietā saistībā ar aizdomām par inficēšanos ar Covid-19.

