Pirmdiena, 25. janvāris, 2021 19:03
Brīvpusdienu saņemšanas kārtība Ogres novadā
No 2021. gada 25. janvāra tiek nodrošinātas skolēnu brīvpusdienas gatavu pusdienu vai pārtikas pakas veidā.
Gatavās pusdienas tiek piegādātas 18 izdales punktos pilsētā un arī izdales punktos pagastos. Pārtikas pakas tiek nodrošinātas 5 darba dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas, par pārtikas pakas izsniegšanu saņemsiet informāciju pieteikumā norādītajā e-pastā. Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai.