No 2021. gada 25. janvāra tiek nodrošinātas skolēnu brīvpusdienas gatavu pusdienu vai pārtikas pakas veidā.
Gatavās pusdienas tiek piegādātas 18 izdales punktos pilsētā un arī izdales punktos pagastos. Pārtikas pakas tiek nodrošinātas 5 darba dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas, par pārtikas pakas izsniegšanu saņemsiet informāciju pieteikumā norādītajā e-pastā. Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai.

Pieteikšanās brīvpusdienām šeit:

