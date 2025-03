Būtisks pavērsiens miera sarunās – Ukraina gatava pagaidu 30 dienu pamieram

Kijiva pauda gatavību pieņemt ASV priekšlikumu nekavējoties ieviest pagaidu 30 dienu pamieru, ko var pagarināt, pusēm savstarpēji vienojoties, un ko var pieņemt un vienlaikus īstenot Krievijas Federācija, teikts paziņojumā.

"Amerikas Savienotās Valstis darīs zināmu Krievijai, ka Krievijas iesaistīšanās ir atslēga miera panākšanai," teikts paziņojumā. Kā pavēstīja ASV valsts sekretārs Marko Rubio, attiecībā uz pamieru bumba tagad ir Krievijas laukuma pusē.

Ukrainas pieņemtais pamiera priekšlikums attiecas uz visu frontes līniju, nevis tikai uz gaisa un jūras telpu, pēc ASV un Ukrainas amatpersonu sarunām paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. "Šodien sarunās izskanēja priekšlikums no amerikāņu puses nekavējoties spert pirmo soli un mēģināt panākt pilnīgu pamieru uz 30 dienām, ne tikai attiecībā uz raķetēm, droniem un bumbām, ne tikai Melnajā jūrā, bet visā frontes līnijā," pavēstīja Zelenskis. "Ukraina pieņem šo priekšlikumu, mēs to uzskatām par pozitīvu, mēs esam gatavi spert šādu soli, un Amerikas Savienotajām Valstīm ir jāpārliecina Krievija to darīt," sacīja Zelenskis, piebilstot, ka pamiers sāksies brīdī, kad Maskava tam piekritīs.

Rubio sacīja, ka ASV iesniegs Kremlim pamiera piedāvājumu. "Mēs viņiem pateiksim, ka šis ir piedāvājums. Ukraina ir gatava pārtraukt apšaudes un sākt sarunas. Un tagad viņiem būs jāsaka "jā" vai "nē"," sacīja Rubio. "Ja viņi teiks "nē", tad mēs diemžēl uzzināsim, kas ir šķērslis mieram šeit."

Nacionālās drošības padomnieks Maiks Volcs piebilda: "Ukrainas delegācija šodien ļoti skaidri pateica, ka viņi piekrīt prezidenta Trampa redzējumam par mieru." Volcs sacīja, ka sarunu dalībnieki iedziļinājās būtiskās detaļās par to, kā šis karš galīgi beigsies, tostarp par ilgtermiņa drošības garantijām.

AVS prezidenta Donalda Trampa īpašais sūtnis Stīvs Vitkofs vēl šonedēļ varētu doties uz Maskavu, kur viņš varētu tikties ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu, norādīja persona, kas ir iepazinusies ar šo jautājumu, bet nav pilnvarota to publiski komentēt. Šī persona brīdināja, ka grafiks var mainīties.

ASV un Ukraina arī vienojās pēc iespējas ātrāk noslēgt vienošanos par Ukrainas derīgajiem izrakteņiem, teikts paziņojumā. Abas puses otrdien Saūda Arābijas ostas pilsētā tikās vairāk nekā astoņas stundas. Šī tikšanās ir augstākā līmeņa sarunas kopš Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska neveiksmīgās vizītes Baltajā namā pagājušajā mēnesī. Bija sagaidāms, ka Kijiva šajās sarunās rosinās noslēgt vienošanos ar Krieviju par pamieru Melnajā jūrā, pamieru gaisā un gūstekņu atbrīvošanu.

Krievija paziņojusi, ka būtu gatava pārtraukt karadarbību, ja Ukraina atteiksies no nodoma pievienoties NATO un atdos Krievijai visas tās sagrābtās teritorijas, kā arī teritorijas, par kuru aneksiju Maskava paziņosi, pat tās nekontrolējot.