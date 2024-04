Būvdarbi Latvijā turpinās 55 valsts ceļu posmos, tostarp, Lielvārdē

Lielākie ierobežojumi un papildu stunda ceļā saglabājas uz Vidzemes šosejas no pagrieziena uz Cēsīm līdz Rīdzenei, 50 minūtes ceļā jāplāno uz Valmieras šosejas no tilta pār Gauju līdz Braslai, uz ceļa no Grebņevas līdz Kārsavai un uz reģionālā autoceļa Stalbe - Cēsis.



Uz Daugavpils šosejas Lielvārdē divos posmos ir luksofori, ātruma ierobežojums 50 km/h, posma šķērsošanai nepieciešama 25 minūtes, savukārt Pļaviņu apvedceļa posmā ir ātruma ierobežojumi 70 un 50 km/h, bet šķērsošanas laiks tiek lēsts 25 minūtes.



Uz Vidzemes šosejas no Sēnītes līdz Siguldai ir ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h. Satiksme notiek abās brauktuvēs, divas braukšanas joslas katrā virzienā. Paredzamais šķērsošanas laiks ir 20 minūtes.





Uz autoceļa Grebņeva - Rēzekne no Grebņevas līdz Kārsavai ātruma ierobežojums 70 un 50 km/h, tur ir četri luksoforu posmi un remontdarbu posma šķērsošanai nepieciešamas 50 minūtes.





Savukārt uz autoceļa Valmiera - Rūjiena no Valmieras līdz Rencēniem ir viens pagaidu luksofora posms un piecos posmos reverso kustību organizē ar priekšrocības zīmēm, ir ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h. Paredzamais posma šķērsošanas laiks ir 40 minūtes.