Apjomīgi darbi šobrīd notiek Skolas ielā, kur tiek īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētais projekts “Uzņēmējdarbības attīstība Ogres stacijas rajonā, pārbūvējot uzņēmējiem svarīgu ielas posmu un laukumu Ogrē”. Ir pabeigti visi Skolas ielas un Jūlija Marsona laukuma asfaltēšanas darbi; turpinās bruģa ieklāšana, kā arī atbalsta sienas būvniecība un dažādu labiekārtojuma elementu uzstādīšana. Ir izvietotas iebrauktuves barjeras, kases automāti un cits autostāvvietas aprīkojums.
Blaumaņa ielā turpinās apgaismojuma izbūve, tāpat arī ir uzsākti bruģēšanas darbi – šobrīd jau 15% no kopējā brauktuves apjoma ir nobruģēti. Paralēli uzsākts darbs arī pie apzaļumošanas un lietus kanalizācijas sistēmu pārbaudes.
Parka ielas pārbūves projekta 1. kārtas ietvaros notiek bortakmeņu izbūve un bruģa ieklāšana. Šādi paši darbi šobrīd tiek veikti arī Miera ielā.
Jaunās Ogres Valsts ģimnāzijas ēkas un sporta kompleksa būvniecības projekta ietvaros turpinās būvlaukuma zemes virskārtas noņemšana, zemes izlīdzināšana, un ir uzsākti pirmie betonēšanas darbi.
Ir sagatavots būvdarbu līgums un tuvākajā laikā tiks uzsākti būvdarbi Ogresgala pirmsskolas izglītības iestādē “Ābelīte”, kur paredzēts veikt ēkas energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus.
Saistībā ar bijušās sūkņu stacijas Ogrē, Rīgas ielā 45 plānoto pārveidi par jaunu tūrisma un izziņas infrastruktūras objektu, notiek sarunu procedūra “Ogres vārtu” būvprojekta izstrādi. Plānots, ka līgums par projektēšanas darbiem varētu tikt noslēgts jau jūlija pirmajā pusē.
Ir pabeigti Rožu ielas būvdarbi, kā arī gājēju ietves un veloceliņa Ogre – Ogresgals izbūve, un patreiz tiek gatavota nepieciešamā izpilddokumentācija, lai šos objektus nodotu ekspluatācijā.