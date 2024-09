Būvdarbi turpinās 54 valsts ceļu posmos

Iedzīvotājus aicina plānot papildu laiku ceļā, ja ir jāšķērso būvdarbu posmi.

Valsts ceļu būvdarbi Ogres novadā notiek:

Suntažos krustojuma pārbūve. Būvdarbu termiņš:17.08.2025.

Ātruma ierobežojums 30 km/h. Viens luksofora posms. Platuma ierobežojums - 4 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~5 min.

Ceļu posmā no Tīnūžiem līdz Kangariem asfaltbetona seguma pārbūve. Būvdarbu termiņš: 15.11.2024.

Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h. Četri luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks, ~ 37 min, informē VSIA "Latvijas valsts ceļi" savā mājaslapā.

Uz valsts galvenajiem autoceļiem lielākie satiksmes ierobežojumi ir Vidzemes šosejas posmā no pagrieziena uz Cēsīm līdz Rīdzenei. Tur ir četri luksoforu posmi un lokāls apbraucamais ceļš, bet ātruma ierobežojumi 70 un 50 kilometri stundā. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks ir 30 minūtes.

Tāpat arī Ventspils šosejas posmā no pagrieziena uz Ugāles dzirnavām līdz Ūdensvada ceļam ātruma ierobežojumi ir 70 un 50 kilometri stundā. Savukārt paredzamais remontposma šķērsošanas laiks ir 30 minūtes.

Uz valsts reģionālajiem autoceļiem lielākie satiksmes ierobežojumi ir autoceļa Svente-Lietuvas robeža (Subate) (P70) posmā no Sventes līdz krustojumam ar autoceļu Ilūkste-Ilze-Vitkušķi (V702). Tāpat uz autoceļa Ilūkste (Virsaiši)-Bebrene-Birži (P72) posmā no Mazslatiem līdz Zasai.

Ar ierobežojumiem jārēķinās arī autoceļa Inčukalns-Ropaži-Ikšķile (P10) posmā no Kangariem līdz Tīnūžiem, autoceļa Alūksne-Ape (P39) posmā no Alsviķiem līdz Sapnīšiem, autoceļa Ventspils-Dundaga (P77) posmā no krustojuma ar reģionālo autoceļu Ventspils-Kolka (P124) līdz meža ceļiem Riestu dambis un Otrais riestu dambis.

Vienlaikus satiksmes ierobežojumi ir autoceļa Ventspils-Kolka (P124) posmā no Ventspils līdz Liepenei, autoceļa Pļaviņas (Gostiņi)-Madona-Gulbene (P37) posmā no Cesvaines līdz krustojumam ar autoceļu Vecaduliena-Kaipi (V447), kā arī autoceļa Cesvaine-Velēna (P38) posmā no krustojuma ar autoceļu Tirza-Jaungulbene-Liede (V430) līdz Velēnai.

Papildus "Latvijas valsts ceļi" informē, ka no šodienas līdz 25.septembrim Cēsu, Madonas un Aizkraukles novados rallija treniņbraucienu laikā būs periodiski ierobežojumi uz atsevišķiem valsts vietējiem autoceļiem, satiksmi regulēs Valsts policija un pašvaldības policija.