Ogres novada Sporta centra ēkā Skolas ielā 12, Ogrē, turpinās energoefektivitātes projekta īstenošana. Ir pabeigta plaisu likvidēšana sienās, turpinās būvkonstrukciju stiprināšana, kā arī pandusa izbūve pie ēkas galvenās ieejas. Februārī un martā paredzēts veikt pārsegumu stiprināšanu, pabeigt pandusa izbūvi un darbus, kas saistīti ar galveno ieeju, kā arī veikt fasādes pārbūvi.
Turpinās Ogres Valsts ģimnāzijas jaunās ēkas un sporta halles būvniecība Gunāra Astras ielā, Ogrē. Šomēnes uzsākta sporta ēkas metāla jumta konstrukcijas montāža, kā arī skolas ēkas 3. stāva sienu stiegrošanas un betonēšanas darbi.
Tiek veikti demontāžas darbi projektā “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Ogres novadā”, kas paredz ēkas Suntažu ielā 2, Ogrē, pārbūvi un jaunas ēkas būvniecību, nodrošinot iespēju izveidot vairākus sociālos pakalpojumus personām ar īpašām vajadzībām. Apkārtējā teritorijā ir veikta koku izciršana saskaņā ar projektu. Februārī un martā tiks veikta esošās ēkas pārsedžu montāža, pamatu betonēšana un stiprināšana, kā arī pandusa izbūve.
Noslēgusies pāļu montāža dizaina objekta (bāka ar Ogres novada logo) būvniecībai uz aizsargmola pie Ogres upes ietekas Daugavā, notiek pamatu betonēšana. Februāra beigās tiks uzsākta metāla konstrukciju montāža.
Jauniešu mājas Brīvības ielā 40, Ogrē, būvobjektā ir pabeigta koka ēkas konstrukciju montāža. Galvenajā ēkā turpinās iekšējie remontdarbi, kā arī jumta nomaiņa. Februārī un martā ieplānots montēt stikla sienas jaunajai būvei, turpināsies arī iekšējie remontdarbi vecajā ēkas daļā.
Taurupes muižas klēts pārbūves ietvaros notiek starpstāvu pārsegumu izveide, kā arī ir paveikts sarežģīts darbs – vecajā akmens mūrī izveidots atvērums uz terasi. Pabeigti darbi pie nesošo sienu izveides.
Lai arī klinšu kāpšanas sienas izbūves darbi Zvaigžņu ielā 11, Ogrē, šobrīd netiek veikti, norit intensīva gatavošanās darbu atsākšanai martā, kad tiks montētas tērauda konstrukcijas. Šobrīd tiek veikta kāpšanas sienas konstrukciju ekspertīze, kas jāpabeidz līdz februāra beigām.
Turpinās būvprojekta ”Ogres vārti – Daugavas krasta aizsargbūve” izstrāde – to paredzēts pabeigt līdz šī gada 16. maijam. Marta sākumā tiks uzsākta būvprojekta ekspertīze.
Vairākos objektos, kas saistīti ar ceļu būvniecību, ir tehnoloģiskais pārtraukums.
Pašreiz notiek divu rotācijas apļu projektēšanas darbi – Brīvības ielas un Kalna prospekta krustojumā, kā arī Kalna prospekta un Zvaigžņu ielas krustojumā, Ogrē. Līgums par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību rotācijas apļu izbūvei ir noslēgts ar SIA “BM-projekts”.