Skolas ielas pārbūves projektā jau šonedēļ tiks pabeigta komunikāciju izbūve krustojumā Skolas iela - Pirts iela, gājēju celiņu izbūve un seguma klātnes šķembojuma izbūve. Šobrīd notiek arī materiālu (granīta bruģis, plāksnes), labiekārtojumu elementu (soliņi, atkritumu tvertnes) un satiksmes organizācijas elementu (stabiņi, ātruma slāpētāji) saskaņošana.
Turpinās elektrotīkla darbi un gandrīz pabeigti atbalsta sienas būvdarbi. Projekts papildināts ar afišu stabu, kas tiks uzstādīts netālu no gājēju pārejas, kas atrodas pie SEB bankas.
Darbi rit pilnā sparā, un būvuzņēmējs norāda, ka līguma noteiktais būvdarbu termiņš līdz šī gada maija beigām tiks ievērots. Jūnijā, pabeidzot atsevišķus labiekārtojuma elementus, objekts tiks nodots ekspluatācijā.
Skolas ielas pārbūves projekts ir viens no apjomīgākajiem pašvaldības objektu infrastruktūras sakārtošanas darbiem. Pēc darbu pabeigšanas pilsēta iegūs ne tikai vēl vienu sakārtotu ielu, bet arī daudz plašāku auto stāvlaukumu un labiekārtotu apkārtējo teritoriju.