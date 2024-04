Būvniecības gada balvas grand prix saņem Ogres Valsts ģimnāzijas ēka

Balvu saņemt tika aicināts Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis ar komandu, projekta vadītājs Edgars Asars, būvnieka PS "MMG" valdes loceklis Jānis Sproģis, būvuzraugu "Akorda & Firma L4" pārstāvis Gunārs Valinks un būvprojekta autora "Nams" pārstāvis. Balvu pasniedza eksprezidents Raimonds Vējonis.



E. Helmanis norāda: “Esmu gandarīts par šo augsto novērtējumu. Tas ir novērtējums Ogres novada pašvaldības darba kvalitātei. Uzceļot šo ēku – Ogres Valsts ģimnāziju –, mēs radījām vidi, kurā grib mācīties jaunieši un grib mācīt skolotāji. Mēs ieguldām svarīgajā – mūsu bērnu attīstībā.”



Konkursu organizē biedrība "Building Design and Construction Council", kuras vadītāja Gunita Jansone atzīmē: “Ogres novadā pretēji valsts negatīvajai pozīcijai, kas ietver skolu likvidāciju, ir tapusi jauna skolas ēka, kas pievilinājusi skolēnus un skolotājus ne vien no novada, bet arī Rīgas. Ogres Valsts ģimnāzijas ēka šobrīd ir viena no modernākajām Baltijā, piedāvājot plašu programmu klāstu. Godalga saņemta arī starptautiskajā konkursā “Ilgtspējība arhitektūrā, būvniecībā, dizainā 2023”.”



“Latvijas Būvniecības gada balva” ir Latvijā vērienīgākais būvju konkurss, kurā tiek izcelti gan izcili arhitektūras objekti, gan inženierbūves, kā arī objektu īstenošanas komandas. Konkursa 10 gadu pastāvēšanas laikā saņemti vismaz 1200 pieteikumi, bet gala ceremoniju katru gadu apmeklējuši vismaz 400 nozares TOP speciālisti, valsts institūciju pārstāvji un pašvaldību speciālisti.



Konkursam 2023. gadā bija pieteikti ekspluatācijā nodoti objekti no Rīgas, Preiļiem, Ādažiem, Jūrmalas, Liepājas, Kuldīgas, Saldus, Cēsīm, Daugavpils, Gulbenes, Alūksnes, Strenčiem, Valmieras, Salaspils, Ķekavas, Ventspils, Ogres, Suntažiem, Kalsnavas, Vecumniekiem, Bauskas, Nīkrāces pagasta, Mārupes, Brocēniem, Jēkabpils, Līvāniem, Siguldas un Verēmu pagasta.