Tuvākajā laikā tiks uzsākti būvdarbi Ogres novada Sporta centra ēkas Skolas ielā 12, Ogrē, pārbūvei un energoefektivitātes uzlabošanai Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansiāli atbalstītā projekta “Ogres pašvaldības ēkas Skolas ielā 12, Ogrē energoefektivitātes paaugstināšana, izmantojot atjaunojamos energoresursus” ietvaros. Būvniecības darbus veiks SIA “Velve-AE”.
Turpinās jaunās ģimnāzijas ēkas un sporta ēkas būvniecība. Tiek izbūvēta pamatu plātne sporta ēkas daļā, notiek sienu, pārsegumu montāža skolas ēkas daļā, kā arī sienu stiegrojuma izveide. Objektā tiek veikta ūdens un kanalizācijas tīklu pievadu ieguldīšana, turpinās lietus ūdens kanalizācijas izbūve. Visu oktobri, cik ilgi atļaus laikapstākļi, turpināsies betonēšanas darbi. Tiks sākta arī metāla konstrukciju montāža.
Ir uzsākti Jauniešu mājas Brīvības ielā 40, Ogrē, pārbūvei nepieciešamie demontāžas darbi – tiek demontēti logi, durvis, daļēji – iekšējā apdare. Oktobrī būvnieki plāno veikt piebūves demontāžu, iestrādāt pāļu pamatu izbūvi un uzsākt betonēšanas darbus. Līgums par būvdarbu izpildi noslēgts ar AB “Panevėžio statybos trestas”.
Saskaņā ar būvdarbu līgumu, kas noslēgts ar SIA “LAGRON”, tuvākajā laikā uzsāksies būvniecības darbi Taurupes muižas klēts pārbūves projektā.
Notiek projekta izstrāde klinšu kāpšanas sienas izbūvei Zvaigžņu ielā 11, Ogrē. Plānots, ka SIA “Falkors climbing solutions” projektu iesniegs līdz 21. oktobrim.
Turpinās projektēšana bijušās sūkņu stacijas Ogrē, Rīgas ielā 45, pārveidei par tūrisma un izziņas infrastruktūras objektu “Ogres vārti”. Būvprojekta izstrādi pilnā sastāvā paredzēts pabeigt līdz nākamā gada 16. maijam.
Objektā pirmsskolas izglītības iestāde “Ābelīte” Ogresgalā ir pabeigti visi fasādes siltināšanas darbi, cokola siltināšana. Turpinās darbi pie jumta hidroizolācijas. Jaunnedēļ plānots veikt iekšējo ailu apdari, kā arī pabeigt jumta darbus.
Lielvārde
2020. gada 10. jūnijā Lielvārdē tika uzsākts ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības projekts; tiek īstenoti arī projekti ielu segumu atjaunošanai. To ietvaros bija paredzēts vairākās ielās Lielvārdes pilsētā – Meža ielā, Uzvaras ielā – izbūvēt ūdensvadu un kanalizāciju, kā arī atjaunot ceļa virsmu. Faktiski sanācis, ka vienlaicīgi vienā un tajā pašā objektā būvdarbi bija jāveic 3 dažādiem būvniekiem; rezultātā darbi joprojām nav pabeigti. Šis ir piemērs tam, pie kā noved nepareiza projekta vadība un darbu plānošana. Patreiz ir jāmeklē risinājumi, kā pabeigt iesāktos ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūves darbus un sagatavot šīs ielas ziemai, lai tās būtu puslīdz braucamas un lai varētu veikt ziemas uzturēšanas darbus. Iespējams, ka būs nepieciešams arī papildu finansējums. Situācija šajā objektā ir ļoti sarežģīta.
Ķegums
Plānots jau oktobrī pabeigt lifta – pacēlāja izbūvi Ķeguma sociālās aprūpes centrā “Senliepas” Rembatē. Savukārt Tomes Tautas nama fasādes atjaunošanas būvdarbi ir pabeigti, un notiek ēkas nodošana ekspluatācijā.
Ikšķile
Ir noslēgušies Peldu ielas asfaltbetona seguma remontdarbi, kā arī asfaltbetona seguma izbūve Lauku ielā.