Piektdiena, 22. maijs, 2026 09:59

Būvvalde noraidījusi ieceri būvēt vēja elektrostacijas Birzgales pagastā. Kāpēc? Kas notiks tālāk?

Foto: www.ogresnovads.lv
Ogres novada būvvalde šā gada aprīļa beigās saņēma iesniegumus ar lūgumu izsniegt būvatļaujas septiņu vēja elektrostaciju (VES) būvniecībai Birzgales pagastā. Pēc rūpīgas dokumentu izvērtēšanas būvvalde ir pieņēmusi lēmumu atteikt būvatļauju izsniegšanu sešām būvniecības iecerēm, vienai būvniecības iecerei galīgais lēmums vēl nav pieņemts, informē Ogres novada pašvaldībā.

Iesniegtās ieceres paredzēja Birzgales pagasta teritorijā būvēt vēja elektrostacijas (katras jauda – 6,8 MW), kā arī tām nepieciešamos pievadceļus un montāžas laukumus. Šīs stacijas bija iecerētas kā daļa no vēja elektrostaciju parka “Stelpe 1” (kopumā 11 vēja turbīnas), kas izvietotos divu pašvaldību teritorijās – Ogres novada Birzgales pagastā un Bauskas novada Vecumnieku pagastā.

Kāpēc būvvalde atteica sešu būvatļauju izsniegšanu? Būvvaldei katra būvniecības iecere ir jāvērtē saskaņā ar spēkā esošajiem vietējiem teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, skaidro pašvaldības pārstāvji.

Galvenais atteikuma iemesls: neatbilstība pašlaik spēkā esošajam teritorijas plānojumam. Šajā teritorijā šobrīd joprojām ir spēkā vēsturiskais Ķeguma novada teritorijas plānojums. Saskaņā ar to zemes vienības atrodas mežu teritorijā, un šādā zonā elektroenerģijas ražošanas objektu būvniecība nav paredzēta un nav atļauta.

Šobrīd tiek izstrādāts jauns lokālplānojums, kas nākotnē paredzētu mainīt šīs teritorijas izmantošanas noteikumus par labu vēja elektrostaciju izbūvei. Tomēr dokuments pašlaik ir izstrādes stadijā un tam nav normatīvā akta (oficiāla tiesiska) spēka, atzīmē pašvaldībā.

