Ceturtdiena, 09.10.2025 14:47
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 14:47
Elga, Elgars, Helga
Sestdiena, 30. janvāris, 2021 10:39

CATA informē: autobusu kustības izmaiņas maršrutā Nr.3002

CATA informē: autobusu kustības izmaiņas maršrutā Nr.3002
Sestdiena, 30. janvāris, 2021 10:39

CATA informē: autobusu kustības izmaiņas maršrutā Nr.3002

Informējam, ka ārkārtējās situācijas laikā no 30.01.2021. līdz 28.02.2021. maršrutā Nr.3002 Stadions - SIA Ogres Autobuss - Stadions sestdienās un svētdienās atcelti reisi: 

-Stadions plkst.17.35 - SIA "Ogres autobuss" plkst.17.55 - Stadions

-Stadions plkst.20.55 - SIA "Ogres autobuss".

Informāciju sagatavoja: Zanda Podziņa, AS CATA Ražošanas sagatavošanas inženiere 

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?