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Sestdiena, 10. oktobris, 2026 20:36

Braucot uz Tīnūžiem, turpmāk varēs pamanīt ko jaunu

OgreNet
Braucot uz Tīnūžiem, turpmāk varēs pamanīt ko jaunu
Foto: Facebook.com
Sestdiena, 10. oktobris, 2026 20:36

Braucot uz Tīnūžiem, turpmāk varēs pamanīt ko jaunu

OgreNet

Tīnūžu pagastā sāk īstenot vēl vienu ieceri, kuras mērķis ir stiprināt tā atpazīstamību. Pirmie paveiktā darba rezultāti jau ir pamanāmi, un ieceres īstenošana turpināsies arī citviet pagastā.

Tīnūžu pagastā sākta jaunu ceļa zīmju uzstādīšana, lai veicinātu pagasta atpazīstamību un stiprinātu vietējo iedzīvotāju piederības sajūtu. Pirmās divas zīmes ar uzrakstu «Tīnūžu pagasts» jau uzstādītas pie pagasta robežām.

Kā informē Kultūras mantojuma centrs «Tīnūžu muiža», šī iniciatīva ir daļa no plašāka ieceru kopuma, kura mērķis ir stiprināt Tīnūžu pagasta identitāti, izcelt tā kultūrvēsturisko nozīmi un veicināt teritorijas atpazīstamību.

Jau 17. jūlijā Tīnūžos notika publisks pasākums, kurā iedzīvotāji tika iepazīstināti ar dažādām pagasta attīstības un labiekārtošanas iecerēm. Tagad viena no šīm idejām sākusi īstenoties dzīvē.

Pēc nepieciešamo saskaņojumu saņemšanas Kultūras mantojuma centrs «Tīnūžu muiža» sadarbībā ar Saimniecības nodaļas darbiniekiem sācis uzstādīt ceļa zīmes pie pagasta robežām, izvēloties vietas, kur tās harmoniski iekļautos apkārtējā lauku ainavā.

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Pirmās divas zīmes uzstādītas aiz Ikšķiles pilsētas, dodoties Tīnūžu muižas virzienā, kā arī aiz Turkalnes muižas, ceļā uz Glāzniekiem.

Kultūras mantojuma centra pārstāvji uzsver, ka piederības sajūtu vietai veido ne tikai tās vēsture, stāsti un sakopta vide, bet arī skaidri iezīmētas teritorijas robežas un atpazīstamība.

Par atbalstu ieceres īstenošanā centrs pateicas Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pagasta pārvaldes vadītājam Indulim Trapiņam un Saimniecības nodaļas darbiniekiem Tīnūžos.

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