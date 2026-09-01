Kas notika šajās septiņās minūtēs? Ogres slimnīca atklāj savu versiju par apdegušā zēna gadījumu

Pēc negadījuma NMPD brigāde zēnu nogādāja Ogres rajona slimnīcā, lai gan ģimene bija cerējusi, ka bērns uzreiz tiks vests uz Bērnu klīnisko universitātes slimnīcu (BKUS) Rīgā.
Publiski izskanējusi bērna tēva versija, ka Ogres slimnīcas uzņemšanas nodaļā pie zēna aptuveni desmit minūtes neesot pienācis neviens slimnīcas darbinieks. Tēvs, būdams satraukts par bērna veselības stāvokli, uz notiekošo reaģējis emocionāli. Vēlāk tā pati NMPD brigāde zēnu nogādāja BKUS.
Portāla OgreNet rīcībā ir Ogres rajona slimnīcas vadības 1. septembrī sagatavotais oficiālais situācijas skaidrojums Ogres novada pašvaldībai. Tajā slimnīca sniedz atšķirīgu notikumu izklāstu un norāda, ka tās rīcībā esot arī konkrētās situācijas video un audio ieraksts.
Slimnīcas vadība skaidro, ka 14. augustā plkst. 23.07 ar NMPD brigādi slimnīcā nogādāts septiņus gadus vecs pacients ar plašiem apdegumiem. Jau pirms ierašanās slimnīcā bērnam bijuši uzlikti pārsēji un veikta atsāpināšana.
Saskaņā ar slimnīcas sniegto informāciju NMPD brigādes vadītājs uzņemšanas nodaļas personālu informējis, ka bērna stāvoklis ir stabils, taču komplicēts un pacientu būtu bijis nepieciešams uzreiz nogādāt BKUS. Slimnīcas vēstulē teikts, ka NMPD koordinējošais dispečers esot devis norādījumu vispirms bērnu vest uz Ogri.
Slimnīca arī noraida publiski izskanējušo viedokli, ka bērnu neviens ārsts nebūtu apskatījis. Tās skaidrojumā norādīts, ka uzņemšanas nodaļā pacientu vizuāli apskatījusi dežūrārste – sertificēta pediatre, kuras pamatdarba vieta ir BKUS.
"Uzņemšanas nodaļā pacienta vizuālu apskati veica dežūrārsts - sertificēts pediatrs (kuras pamatdarba vieta ir BKUS).
Ārste vērsās pie bērna tēva, lai noskaidrotu traumas gūšanas apstākļus, bet tā kā pacienta tēvs bija ļoti uztraucies par to, ka bērns nogādāts Ogres rajona slimnīcā, nevis uzreiz vests uz BKUS, viņš nesniedza ārstam prasīto pacienta anamnēzi, bet izpauda savu neapmierinātību skaļi un agresīvi, draudot izsaukt policiju," uzsvērts skaidojumā.
Slimnīca apgalvo, ka nepieciešamo informāciju par bērna stāvokli un negadījuma apstākļiem ārste tādēļ ieguvusi no NMPD brigādes ārsta palīga.
Atkārtoti noņemt jau uzliktos pārsējus un izvērtēt brūces Ogres slimnīcā neesot uzskatīts par pamatotu, jo tas bērnam varētu radīt papildu fizisku un emocionālu kaitējumu.
Pēc pacienta stāvokļa izvērtēšanas dežūrpediatre ar NMPD brigādes ārsta palīgu vienojusies par nekavējošu bērna pārvešanu uz BKUS ar to pašu brigādi, lai zēns saņemtu nepieciešamo specializēto palīdzību.
Atšķiras arī publiski izskanējusī un slimnīcas norādītā informācija par to, cik ilgi bērns atradies Ogres slimnīcā. Kamēr zēna tēvs medijiem stāstījis par aptuveni desmit minūšu gaidīšanu bez slimnīcas personāla iesaistes, slimnīcas vadība oficiālajā vēstulē norāda, kakopumā bērns Ogres rajona slimnīcas uzņemšanas nodaļā pavadījis septiņas minūtes.
Slimnīca skaidrojumā Ogres novada pašvaldībai arī uzsver, ka tās rīcībā ir video un audio ieraksts par konkrētās situācijas notikumiem.