Sarunu iesākumā iecerēts, ka AS tiksies ar JV, un pēc tam visi četri politiskie spēki kopā. AS un JV tikšanās plānota plkst. 11. Kulbergs norādīja, ka pēc sarunas ar JV varētu spriest par ministriju sadali. "Tad saruna būtu četriem partneriem un tad jau, protams, līdz piektdienai mums ir jātiek galā ar šo jautājumu," teica politiķis.
Kulbergs pēc pirmdienas sarunām ar ZZS un NA minēja, ka trīspusējās sarunās izrunāti četri galvenie pamatprincipi, lai veidotu jauno valdību, par kuriem neesot domstarpību, taču nianses esot jākoriģē. Kulbergs kā galvenos pamatprincipus minēja "valsts finanšu glābšanu", sabiedrības uzticības atjaunošanu, kā arī drošību, kas esot pirmajā vietā.
NA valdes priekšsēdētāja Ilze Indriksone norādīja, ka partija ir apņēmības pilna vienoties ne tikai par sadarbības formu, bet arī saturu, taču jāuzklausa iespējamā partnera JV priekšlikumi, lai šo sarakstu pilnveidotu. Viņasprāt, visi potenciālās koalīcijas partneri ir vienisprātis un gatavi nodrošināt pilnu atbalstu iekšējās un ārējās drošības, robežas stiprināšanai un pretgaisa aizsardzībai. Pēc viņas domām, tas saskan ar JV svarīgo.
Pašreizējais ekonomikas ministrs un zemkopības ministra pienākumu izpildītājs Viktors Valainis (ZZS) norādīja uz drošību kā prioritāti, atzīstot, ka jāatjauno uzticība aizsardzības spējām un nozarei kā tādai.
Tāpat viņš atzina, ka ZZS nebūtu iebildumu pret "Progresīvo" dalību jaunas valdības izveides sarunās. "Jo plašāk, jo labāk būtu," teica Valainis.
Savukārt JV aģentūrai LETA apliecināja, ka uz otrdienas sarunām ieradīsies. JV iepriekš uzsvēra, ka tā sagaida kandidāta redzējumu par prioritātēm un darāmajiem darbiem, kā arī iespējām cieņpilnai sadarbībai.
Tikmēr "Progresīvo" Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Andris Šuvajevs, komentējot pirmdienas lēmumus, aģentūrai LETA pauda, ka gadījumā, ja Kulbergam neizdosies izveidot koalīciju četru partiju sastāvā, kurā nav partija "Progresīvie", tā būs tikai viņa atbildība.