Otrdiena, 6. aprīlis, 2021 09:49

Ceļa zīmes - programma jauniešiem COVID-19 seku pārvarēšanai

Ceļa zīmes - programma jauniešiem COVID-19 seku pārvarēšanai
Otrdiena, 6. aprīlis, 2021 09:49

Ceļa zīmes - programma jauniešiem COVID-19 seku pārvarēšanai

Skauti un gaidas aicina jauniešus vecumā no 14 līdz 17 gadiem iesaistīties trīs mēnešus ilgā izziņas un socializēšanās programmā "Ceļa zīmes". Tās mērķis ir radīt vidi, kurā jaunieši var droši komunicēt ar vienaudžiem, kopīgi pavadīt laiku tiešsaistē, mazliet citādi nekā tas ierasts akadēmiskajā vidē, apgūt jaunas teorētiskās un praktiskās zināšanas par došanos dabā tai draudzīgā veidā, pilsonisko aktivitāti un komandas darbu.

Projektā paredzētas iknedēļas informatīvas un praktiskas nodarbības un darbs grupās tiešsaistē, ikmēneša kopīgs pasākums un noslēguma aktivitāte, kas, ja valstī noteiktie pulcēšanās ierobežojumi ļaus, būs īsa nometne vai pārgājiens dabā.
Nodarbības vadīs divi aktīvi jaunieši, Mārcis un Karlīna, kuri jau ilgstoši darbojas skautu un gaidu kustībā un vēlas dalīties ar uzkrāto pieredzi un zināšanām ar citiem.
"Vēlamies, lai pēc iespējas vairāk jauniešu saredz iespēju aizraujoši pavadīt laiku, rod iedvesmu šajā izaicinošajā laikā un gūst jaunus iespaidus, zināšanas un draugus," uzsver Mārcis Akmeņkalns, programmas "Ceļa zīmes" vadītājs.
Pieteikšanās visu projekta norises laiku, aizpildot anketu šeit: 

Informējam, ka skauti un gaidas aicina arī ģimenes pieteikties uz lielo spēli "Darām kopā". Spēles - izaicinājuma mērķis ir dot iespēju ģimenēm šajā pārmaiņu laikā veltīt laiku sev - būt kopā un doties aktīvos piedzīvojumos. Tā norisināsies no 2021. gada 15. aprīļa līdz 15. maijam. Visi dalībnieki spēles uzdevumus varēs pildīt sev ērtā laikā. Pieteikšanās līdz 15.04.
Plašāk par programmu "Ceļa zīmes" un "Darām kopā"- www.skautiungaidas.lv.

Programmas "Ceļa zīmes" un lielo spēli "Darām kopā" finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Visas programmā iekļautās darbības notiek atbilstoši valstī noteiktajiem pulcēšanās ierobežojumiem.

Skautisms un gaidisms ir jaunatnes neformālās audzināšanas kustība, kas papildina skolu un ģimeni. Tās mērķis ir audzināt jaunatni par krietniem un derīgiem savas valsts un pasaules pilsoņiem. Skautisms un gaidisms attīsta pārliecību, vēlmi izzināt, atklāt un gribu mācīties. Šobrīd Latvijā ir vairāk kā 950 aktīvu skautu un gaidu. Latvijas Skautu un Gaidu centrālā organizācija ir pasaules skautu un gaidu organizāciju WOSM (World Organization of the Scout Movement) un WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) dalīborganizācija. 


Informāciju sagatavoja: Agnija Jansone,Biedrība "Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija"

