Pieturā “Rītavēja cēliens” visi varēja pastaigāt pa tirgu un iegādāties dažāds preces un gardumus, ko naski reklamēja tirgus konferansjē un muzikants Ainārs Ašaks. Atraktīvākajiem konkursa dalībniekiem tika dāvāti muzikanta dziesmu albumi. Mazākie ceļotāji izmēģināja savu roku veiklību meistardarbnīcās, veidojot pirkstiņlellītes un vēja dzirnaviņas, kā arī noskatījās improvizēto leļļu izrādi, ko piedāvāja Biedrība “Improvizācijas leļļu teātra studija “Ilze””.
Pieturā “Draiskā Rietumvēja saruna” galvenokārt norisinājās aktivitātes saistītas ar Lēdmanes bibliotēkas 125.jubilejas atzīmēšanu. Ceļiniekiem bija iespēja apskatīt izstādi “Lēdmanes bibliotēkai 125”, lasīt un paņemt sev līdz kādu aforismu vai dienas vēlējumu, kas vējā draiski dejoja, iekārti ābelēs. Tāpat varēja paši izkrāsot vai citādi noformēt savu grāmatzīmi, un aizpildīt vārdu mīklu par vietvārdiem ar vēja nosaukumiem. Šīs pieturas pārsteigums bija Stand up komēdiju žanra mākslinieks Maksims Trivašķevičs, kas ne tikai visus smīdināja, bet arī pašus ceļotājus iesaistīja darbībā.
Pieturā “Satikšanās caurvēja lokos” bija iespēja apskatīt izstādes “Ar otas pieskārienu”, kas tapa Jumpravas parkā, mākslas Plenērā-Meistarklasē, gleznotāja, LMA profesora Alekseja Naumova vadībā un Veltas Pētersones fotogrāfiju un gobelēnu izstādi. (Izstādes joprojām apskatāmas Lēdmanes tautas namā līdz 10.septembrim).
Vējam par godu, un reizē kā ziedojumu labvēlīgam laikam, “Lēdmanes muzikanti” ceļotājiem izdziedāja muzikālu stāstu par un ap vēju pieturā “Dienvidvēja liegā dziesma”. Kā ceļavēja dziesmas, izskanēja zināmas un tautā populāras dziesmas, pa starpai arī kāds dzejolis, pasaka un pašu sacerētas dziesmas par vēju, tādā veidā sagatavojot ceļotājus pēdējai ceļa posma pieturai “Vēja runa ar saulrietu”. Tiem, kas bija labi sagatavojušies ceļojumam, netraucēja ne lietus, ne vakara dzestrais vējš, jo uz skatuves, ar saulrietu un klātesošajiem, sarunājās grupa “Vēja runa”, kas ļāva visiem izkustēties mūzikas ritmos un izdziedāties no sirds.
Paldies visiem, kas piedalījās ceļojuma sagatavošanas darbos: Lēdmanes pagasta pārvaldes darbiniekiem un strādniekiem, LdNKC Lēdmanes bibliotēkas darbiniecēm, Lielvārdes novada kultūras centram, skaņotājam Jānim Ostrovskim, tūrisma speciālistam Aleksandram Čerņavskim, Jumpravas sociālajām dienestam, Lielvārdes Mūzikas un mākslas skolas skolotājai Gintai Volkai, SIA SINDI, Lēdmanes jauniešiem -brīvprātīgā darba veicējiem – Elizabetei Pilmanei, Odrijai Vaganovai, Karīnai Mašinskai, Zandai Mikštai un Agnim Vilciņam.
Sirsnīgs paldies svētku apmeklētājiem – prieks, ka nenobijāties no lietainā laika! Paldies Jums par smaidiem, aktivitāti, atbildīgo un saprotošo attieksmi!
Informāciju sagatavoja LdNKC Lēdmanes tautas nams.Lindas Rozentāles - Auziņas un Austra Auziņa fotogrāfijas šeit: