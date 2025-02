Ceļš - ir, kur iet – nav

Pērnā gada pavasarī Ogres novadā tika sākta valsts reģionālā autoceļa «Inčukalns–Ropaži–Ikšķile» (P10) pārbūve no krustojuma ar autoceļu «Rīga–Ērgļi» (P4) līdz Tīnūžiem. Vietējie iedzīvotāji to bija gaidījuši jau sen, jo iepriekšējais ceļa segums bija kļuvis teju kritisks. Taču, kad gada otrajā pusē bija redzams ilgi gaidītais rezultāts, gājējiem, kas pārvietojas ceļa posmā no Tīnūžu sākumskolas līdz krustojumam ar autoceļu V966, pārmaiņas radīja bažas, jo pārvietošanās kļuva ne vien daudz neērtāka, bet arī nedrošāka.

Pirms tam konkrētajā ceļa posmā nebija norobežojošās barjeras, tāpēc gājēji varēja brīvi pārvietoties pa ceļa nomali, taču tagad izbūvētais risinājums ir diezgan bīstams, jo gājējiem ir jāiet gar pašu asfaltētās brauktuves malu un ceļa malās izbūvētās norobežojošās barjeras traucē pakāpties nost no ceļa braucamās daļas, ja rodas kāda bīstama situācija. Vēl nedrošāk pa šo ceļu pārvietoties diennakts tumšajās stundās, kad gājiens līdz, piemēram, veikalam var izvērsties par īstu pārbaudījumu. Lai gan maksimālais atļautais braukšanas ātrums šajā posmā ir 50 kilometru stundā, pa minēto ceļa posmu regulāri pārvietojas bērni, piemēram, dodoties mājup no Tīnūžu sākumskolas.

Jau novembra sākumā sabiedrības iniciatīvu platformā «ManaBalss.lv» tika iesniegta iniciatīva par gājēju un riteņbraucēju ceļa ierīkošanu paralēli autoceļam P10 jau minētajā ceļa posmā, lai radītu iespēju gājējiem droši pārvietoties. Kā norādīja iniciatīvas iesniedzējs, «izbūvējot gājēju ietvi, tiks radīta iespēja ne tikai droši pārvietoties, lai nokļūtu skolā, bērnudārzā vai tuvējā veikalā, bet arī tiks samazināts CO2 izmešu daudzums, jo iedzīvotājiem būs iespēja mainīt pārvietošanās paradumus un izmantot velosipēdus vai iet kājām». Iniciatīvu parakstījuši 576 iedzīvotāji, un tā iesniegta Ogres novada pašvaldībā.

Ogres novada pašvaldības Komunikācijas nodaļā skaidro, ka sākotnēji Būvvalde šo projektu saskaņoja ar pilnvērtīgu gājēju un riteņbraucēju ceļa izbūvi, tomēr Satiksmes ministrija un «Latvijas Valsts ceļi» (LVC), optimizējot izmaksas, šo posmu nav īstenojuši pilnā apmērā. Taču tas nenozīmē, ka šī noruna tikšot aizmirsta. Tiks turpināta komunikācija ar LVC, lai panāktu nepieciešamā gājēju ceļa izbūvi posmā no Tīnūžu sākumskolas līdz autoceļam V966.

Tomēr, kā norāda Ogres novada pašvaldībā, ir kāda pozitīva ziņa, kas īpaši varētu iepriecināt riteņbraucējus un garu pastaigu cienītājus. Pēc ilgstošām sarunām ar LVC ir sākta projektēšana un uzmērīšana ceļa posmā P5 no Zilajiem kalniem («Kalnāju» krustojuma) līdz Tīnūžiem, kur paredzēts izbūvēt gājēju un riteņbraucēju ceļu.

Kamēr Tīnūžos nepieciešamā gājēju ceļa izbūve vēl nav realizēta, gājējiem un riteņbraucējiem jābūt īpaši piesardzīgiem. Ceļu satiksmes noteikumos skaidrots, ka gājējiem jāpārvietojas pa ietvi, gājēju ceļu, gājēju un velosipēdu ceļu vai kopīgu gājēju un velosipēdu ceļu, bet, ja to nav, – pa nomali. Ja ietves, gājēju ceļa, gājēju un velosipēdu ceļa, kopīga gājēju un velosipēdu ceļa vai nomales nav vai ja pa to pārvietoties nav iespējams, gājējiem ir atļauts pārvietoties pa brauktuves malu vienā rindā (pa ceļiem, kur ir sadalošā josla, – pa ārmalu).