Ogres novada domes sēdē šī gada 16. decembrī deputāti, atbalstot domes priekšsēdētāja Egila Helmaņa ierosinājumu, nolēma Meža prospekta ielas posmam no krustojuma ar Mednieku ielu līdz krustojumam ar Kranciema ielu piešķirt Gunāra Astras ielas nosaukumu, tādējādi godinot latviešu brīvības cīnītāju un ievērojamu PSRS okupācijas laika disidentu Gunāru Astru (dzimis 1931. gada 22. oktobrī Rīgā, miris 1988. gada 6. aprīlī Ļeņingradā).
Meža prospekta posmam no krustojuma ar Upes prospektu līdz krustojumam ar Mednieku ielu tiek saglabāts esošais ielas nosaukumu, t.i., Meža prospekts.
Jaunā Ogres Valsts ģimnāzijas ēka un sporta manēža būs nozīmīgs ieguvums ne tikai Ogres pilsētas, bet arī visam novada bērnu un jauniešu izglītībai un attīstībai. Savukārt, piešķirot Gunāra Astras ielas nosaukuma ielas posmam, kas ved uz izglītības iestādi, tiks pausta latviešu brīvības cīnītājam un godināta viņa piemiņa, kā arī tiks veicināta gan skolēnu, gan sabiedrības interese gan par Gunāra Astras un citu mūsu valsts brīvības cīnītāju dzīvi, vēstures notikumiem un Latvijas kā neatkarīgas, demokrātiskas un nacionālas valsts nozīmi.
Par Gunāra Astras dzīves popularizēšanu gādā arī latviešu emigrācijas biedrība “Daugavas vanagi”, regulāri rīkojot eseju konkursus, kur aicināti piedalīties ģimnāziju audzēkņi, skolēni.