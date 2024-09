Ceļu remontu dēļ šonedēļ lielākie satiksmes ierobežojumi starp Ilūksti un Daugavpili, kā arī starp Kangariem un Tīnūžiem

Abos minētajos būvdarbu posmos ir vairāki pagaidu luksofori un ceļam papildus jāieplāno vairāk nekā pusstunda.

Valsts autoceļu tīklā būvdarbi turpinās kopumā 55 posmos.

Lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir Vidzemes šosejas posmā no pagrieziena uz Cēsīm līdz Rīdzenei un Ventspils šosejas posmā no pagrieziena uz Ugāles dzirnavām līdz Ūdensvada ceļam.

Savukārt lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts reģionālajiem autoceļiem, neskaitot jau iepriekš pieminētos, ir autoceļa Svente-Lietuvas robeža (Subate) (P70) posmā no Sventes līdz krustojumam ar autoceļu Ilūkste-Ilze-Vitkušķi (V702), autoceļa Ilūkste (Virsaiši)-Bebrene-Birži (P72) posmā no Mazslatiem līdz Zasai, autoceļa Ventspils-Kolka (P124) posmā no Ventspils līdz Liepenei un autoceļa Ventspils-Dundaga (P77) posmā no krustojuma ar reģionālo autoceļu Ventspils-Kolka (P124) līdz meža ceļiem "Riestu dambis" un "Otrais riestu dambis".

Tāpat lieli satiksmes ierobežojumi uz valsts reģionālajiem autoceļiem ir autoceļa Pļaviņas (Gostiņi)-Madona-Gulbene (P37) posmā no Cesvaines līdz krustojumam ar autoceļu Vecaduliena-Kaipi (V447) un autoceļa Cesvaine-Velēna (P38) posmā no krustojuma ar autoceļu Tirza-Jaungulbene-Liede (V430) līdz Velēnai.

Informācija par visiem būvdarbu posmiem un satiksmes ierobežojumiem valsts ceļu tīklā ir atrodama kartē LVC interneta mājaslapā.