Kopumā Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 titulam pretendēja 9 Latvijas pilsētas - Cēsis, Daugavpils, Jelgava, Jēkabpils, Jūrmala, Kuldīga, Liepāja, Ogre un Valmiera.
Priekšatlases rezultātu paziņošanas pasākumā piedalījās Kultūras ministrijas valsts sekretāre Dace Vilsone, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja Zane Petre un Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 žūrijas komisijas priekšsēdētāja, starptautisku kultūras projektu eksperte ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi (tostarp vadījusi Turku pilsētas sagatavošanos Eiropas kultūras galvaspilsētas konkursam un programmas īstenošanu), Somijas valsts simtgades programmas vadītāja Suvi Innile (Suvi Innilä) no Somijas.
Ogre savu pieteikumu Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 titulam starptautiskajai žūrijai prezentēja vakar, 2021. gada 7. jūlijā. Priekšatlase notika attālinātā formā, pirmajā daļā projekta darba grupa iepazīstināja ar sagatavoto pieteikumu un programmu, savukārt otrajā daļā atbildēja uz žūrijas jautājumiem.
Projekta pieteikuma aizstāvēšanā Ogri pārstāvēja Ogres Mūzikas un mākslas skolas direktors, Ogres novada domes deputāts Atvars Lakstīgala; mūziķis, uzņēmējs Vairis Nartišs; Ogres novada Kultūras centra direktore Elīna Aupe; Ogres novada Tūrisma centra vadītāja Elīna Baltiņa; Ogres novada domes priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš; Ogres novada domes deputāts Artūrs Mangulis; Ogres novada pašvaldības Infrastruktūras veicināšanas nodaļas vadītāja Aija Romanovska; Ogres novada domes deputāts Jānis Iklāvs un projekta tulks Loreta Reble.
Projekta darba grupas vadītājs, Ogres Mūzikas un mākslas skolas direktors un Ogres novada domes deputāts Atvars Lakstīgala ir gandarīts ar komandas darbu projekta aizstāvēšanā. Viņš uzsver, ka ikviens no komandas bija no sirds “iededzies”, tika strādāts daudz un bieži pat naktīs. A. Lakstīgala norādīja, ka prezentācija aizritējusi veiksmīgi, akcentējot Ogres gatavību kļūt par Eiropas kultūras galvaspilsētu 2027. Viņaprāt, visas Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 kandidātu pilsētas ir atšķirīgas, katra no tām piesaista ar savu autentisko vēsturi un kultūras dzīvi. Kā Ogres priekšrocība projekta pieteikumā ir Ogres novadā bagātīgo kultūrasvietu skaits.
Vērtējot komandas darbu projekta sagatavošanas un prezentēšanas posmā, A. Lakstīgala teic, ka ir gandarīts par komandas darbu. Viņš lepojas, ka ikviens komandas dalībnieks ir ciešā mērā saistīts ar Ogri. “Es zinu, ka vairākas no mūsu konkurentu pilsētām projekta izveidē piesaistīja arī Rīgas un ārvalstu speciālistus, taču mēs visu veicām paši.” A. Lakstīgala uzskata, ka piedalīšanās šajā projektā un pieteikuma aizstāvēšana, viņaprāt, ir labākā reklāma Eiropai par Ogri. “Ar komandas saliedētību, novadnieku iesaistīšanos un attieksmi pret darbu, ko sagatavojot šī projekta pieteikumu esam pierādījuši ne tikai sev, bet arī Eiropai, mūsu novads būs pamanāms tik un tā.”
Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis pateicas projekta darba grupas komandai par saliedētu, aktīvu un pašaizliedzīgu darbu, kas nepārprotami nesis Ogres pilsētas vārdu pasaules mērogā. E. Helmanis izsaka atzinību arī darba grupā pieaicinātajiem speciālistiem Vairim Nartišam un Arno Jundzem, Evijai Smiltniecei, Elīnai Baltiņai, Elīnai Aupei, kultūras darbiniekiem no Ikšķiles, Lielvārdes un Ķeguma, Ogres novada Kultūras centra tehniskajiem darbiniekiem, prezentācijas filmēšanas grupai Renāra un Nika Mastiņu vadībā. “Paldies ikvienam Ogres novada iedzīvotājam, kurš piedalījās diskusijās, sniedza vērtīgus padomus un iesaistījās projektā #iegriežamOgri.”
Ogre Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 titulam sevi pieteica ar saukli #Spark the change (latv – Pārmaiņu dzirksts). Sauklis akcentē pilsētas nemitīgās pārmaiņas un attīstību, vides draudzīgumu, jaunām ģimenēm piemērotu vidi, arvien plašāku kultūras un sporta pasākumu piedāvājumu, pilsētvides un infrastruktūras attīstību, muzikālā teātra radīšanu Ogrē, kā arī citas pārmaiņas, uz kurām pilsēta tiecas jau daudzu gadu garumā.
Viena no iniciatīvām Ogres pilsētas virzībā uz titulu “Eiropas Kultūras galvaspilsēta 2027”, iesaistot šajā procesā jaunā Ogres novada teritorijas, tai skaitā Ikšķili, Ķegumu un Lielvārdi, bija projekts #IegriežamOgri, kā ietvaros vietējie iedzīvotāji tika aicināti iesaistīties dažādās kopīgās aktivitātēs, rosinot un atbalstot jaunas iniciatīvas un sekmējot radošuma izpausmes savā dzīves vietā.