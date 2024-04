Ceļu uzturēšana Ogres novadā vasaras sezonā

Ogres novada pašvaldības Ceļu uzturēšanas nodaļas vadītājs Pēteris Bužers norāda, ka novada teritorijā ielas ar nesaistītu segumu (grants, drupināts minerālmateriāls) ir vairāk nekā 70 kilometru garumā. Ņemot vērā pieejamos finanšu līdzekļus, visās ielās nav iespējams veikt atputekļošanas darbus. Tos veic atbilstoši ielu seguma uzturēšanas klasēm (A, A1, B, C un D), kā arī vietās, kur šī problēma ir visaktuālākā, tas ir, ņemot vērā satiksmes intensitāti un vietas apdzīvotības blīvumu.





Šobrīd ceļu ar grants segumu atputekļošana notiek virknē Ogres ielu, un P. Bužers pieļauj, ka šos darbus šonedēļ, ja laika apstākļi ļaus, varētu pabeigt, neraugoties, ka darba apjoms Ogrē ir ievērojams – jāatputekļo ap 60 ielu. Atputekļošanu paredzēts veikt arī vairākās ielās Ogresgalā un Ciemupē, tostarp Dārziņos.





Šonedēļ uzsākta arī nesaistīta seguma ielu atputekļošana Ikšķiles pilsētā. Sākotnēji plānots atputekļot Ikšķiles pilsētas ielu posmu ar grants segumu starp Daugavu un autoceļu Rīga–Daugavpils, starp autoceļu Rīga–Daugavpils un dzelzceļu, tad no dzelzceļa līdz pilsētas robežai.





Tīnūžu pagasta nesaistīta seguma ceļu posmu atputekļošanu veiks tāpat kā iepriekšējos gados – tikai gar nekustamajiem īpašumiem, kas atrodas tuvu ceļu posmiem ar grants segumu. Apstrādi plānots veikt vienu reizi vasaras sezonā. Jāpiebilst, ka pašvaldība atputekļošanas darbus nodrošinās tikai pašvaldības ielu un ceļu posmiem.





Ielu atputekļošana uzsākta arī Ķegumā, kur paredzēts apstrādāt vairāk nekā 30 ielu ar grants segumu. Ņemot vērā, ka Lielvārdē notiek ielu pārbūves darbi un turpinās izbūves darbi projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības III. kārta" ietvaros, ielu sarakstu neveido, bet atputekļošana notiks, ņemot vērā esošos apstākļus.





"Par atputekļošanas darbiem man ir zvanījuši cilvēki, sakot, ko jūs darāt, jūs mūs indējat! Nekas indīgs tas nav. Tautas valodā runājot, atputekļošanā izmanto sāli. Ēdam mēs nātrija hlorīdu, bet atputekļo ar kalcija hlorīdu. Šo materiālu pielieto visā valstī uz visiem grants ceļiem, kur tas nepieciešams," skaidro P. Bužers, piebilstot, ka šo vielu var iestrādāt gan sausā, gan šķidrā veidā. Ogres novadā to paredzēts iestrādāt sausā veidā, jo no iepriekšējiem gadiem ir rūgta pieredze – iestrādājot šķidrā veidā, ja sāls trāpa uz kociņiem un puķītēm, tās iznīkst. Savukārt, lai vējš sāli nevarētu aizpūst, pirms tam veic seguma mitrināšanu, un kaisīšana notiek jau uz mitra seguma. P. Bužers piebilst, ka ceļu uzturētāji nereti nonāk kā starp diviem dzirnakmeņiem – vieni sūdzas par putekļiem, citi par to, ka tiek izkaisīts sāls.



Taču, ja ir mēreni mitra vasara, tad atputekļošanas efekts saglabājas līdz pat augusta beigām. Ogrē ir pat vietas, kur bijusi mazāka satiksmes intensitāte un efekts saglabājies vēl šopavasar. "Protams, nav tā, ka galīgi neput, bet pēc apstrādes putekļi kļūst smagi un nepaceļas pārlieku augstu virs ceļa seguma virsmas. Diemžēl, salīdzinot ar pagājušo gadu, atputekļošana šogad izmaksā divreiz dārgāk. Agrāk sāli iegādājās Krievijā, tagad materiālu piegādā no Ķīnas un Somijas. Salīdzinot ar pagājušo gadu, ir pieaugušas arī asfalta cenas un visu darbu izmaksas. Pagājušā gada nogalē uzņēmēji veica izmaksu indeksāciju, kā tas notiek visā valstī. Neraugoties uz šo sadārdzinājumu, līdzekļi ielu un ceļu uzturēšanai šobrīd atlikuši līdzīgā apmērā kā iepriekšējā gadā," stāsta P. Bužers, piebilstot, ka ceļu uzturētāji rauga, lai nebūtu tā, ka novembrī uzkrīt sniegs un viņi ir, kā mēdz teikt, palikuši tukšām kabatām.



Noteikta summa no ielu un ceļu uzturēšanai atvēlētā finansējuma vienmēr tiek rezervēta neparedzētām situācijām. "Jūlijā varētu tikt izsludināts konkurss par ielu un ceļu uzturēšanu nākamajā periodā – nākamajos trīs gados. Ir nedaudz bail, ka darbu izmaksas ievērojami sadārdzināsies," saka P. Bužers, piebilstot, ka maija nogalē visā novadā plānots uzsākt arī ceļu apzīmējumu krāsošanas darbus, taču pirms tam nepieciešams ar šķembām un emulsiju saremontēt krāsojamajās vietās ziemas laikā radušās bedrītes. Šie darbi jau ir uzsākti, un, tiklīdz tos pabeigs, sāks krāsošanu. «Faktiski, jo vēlāk krāsošanas darbi būs uzsākti, jo ilgāk apzīmējumi saglabāsies rudenī, kas tumšajā laikā ir būtiski. Krāsošanas darbus veic tie paši uzņēmumi, ar kuriem noslēgts līgums par ceļu uzturēšanu,» skaidro P. Bužers, piebilstot, ka tuvākajā laikā plānots noslēgt pērn uzsāktos būvdarbus vairākās Ogres ielās, piemēram, Strēlnieku prospektā, Saules prospektā, Lapu ielā. Pakāpeniski noslēgumam tuvojas arī darbi piecās Lielvārdes ielās, kur darbu termiņš ir vasaras otra puse. Šobrīd darbi noris saskaņā ar grafiku.

Foto: Gunta Šmidre