Ogres novada pašvaldības Ielu un ceļu uzturēšanas nodaļas vadītājs Pēteris Bužers norāda, ka ceļu uzturētājiem vissarežģītākie ir mainīgi laikapstākļi, kad sniegs mijas ar atkušņiem un piesalšanu. «Līdz pagājušās nedēļas otrajai pusei šie riski bija otršķirīgi, bet tagad snigšana daudzviet ir atgriezusies. Tehnika ir darba kārtībā, lai gan stipra sala rītos to dažkārt bija grūtāk iedarbināt,» skaidro nodaļas vadītājs. Viņš piebilst, ka ļoti zemās temperatūrās kaisāmie materiāli faktiski nestrādā – tie nespēj atkausēt ledu no asfalta. Grants segumi atsevišķās vietās tiek kaisīti ar smilti.
Sals nelabvēlīgi ietekmē arī ceļu segumu. Iestājoties atkusnim, tiek «cilāti» gan asfalta, gan grants ceļi, bet straujas kušanas gadījumā neizbēgams ir tā sauktais ceļa rūgšanas process. Pašlaik pamatotas iedzīvotāju sūdzības par ceļu stāvokli Ogres novadā nav saņemtas.
Raugoties nākotnē, P. Bužers ir piesardzīgs. Pērn ievērojami līdzekļi tika izlietoti lietainās vasaras laikā, līdzinot ceļus, un kušana ziemas izskaņā var radīt jaunus izaicinājumus, īpaši uz mazākas nozīmes grants ceļiem. «Ja ceļš ir pusapaļš un slidens, automašīna var vienkārši noslīdēt no brauktuves. Smilts ātri noskalojas, bet sāli uz grants ceļiem kaisīt nedrīkst. Šādā situācijā nepārtraukti jāseko līdzi laikapstākļiem, ja tā var teikt, jātur roka uz pulsa,» uzsver nodaļas vadītājs.
Arī «Latvijas Valsts ceļu» speciālisti norāda, ka sala apstākļos mitrais tehniskais sāls (NaCl) zaudē efektivitāti un uz autoceļiem var pastiprināti veidoties apledojums. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, nepieciešamības gadījumā krustojumos un slīpumos var tikt izmantots smilts un sāls maisījums.
Ceļu uzturētāji atgādina, ka neliels sniega daudzums ziemas apstākļos uz brauktuvēm būs vienmēr – tas veidojas satiksmes ietekmē, no nomalēm un pēc sniega tīrīšanas palikušās piebrauktās kārtas. Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem uz augstas intensitātes ceļiem pieļaujama līdz vienam centimetram bieza sniega vai ledus kārta, bet uz mazākas nozīmes ceļiem šie rādītāji ir augstāki vai vispār nav noteikti.
Autovadītāji tiek aicināti būt īpaši piesardzīgi, rēķināties ar ilgāku laiku ceļā, izvēlēties laikapstākļiem atbilstošu ātrumu, ieturēt lielāku distanci un pārliecināties par automašīnas tehnisko piemērotību ziemas apstākļiem.