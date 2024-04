Ceļu uzturētāji un sētnieki ziemai gatavi

Ogres novada pašvaldības Ielu un ceļu uzturēšanas nodaļas vadītājs Pēteris Bužers teic, ka šogad pirmā intensīvās sniegšanas diena ceļu uzturētājiem bijusi kā ziemas ģenerālmēģinājums, jo dienas beigās sniegs pārvērtās lietū un sniega sega saplaka. Dienas gaitā neesot saņemta neviena iedzīvotāju sūdzība par neizbraucamiem ceļiem, vien par privātmājas apstādījumiem, kam uzšķūrēts sniegs. P. Bužers atgādina, ka apstādījumiem nevajadzētu atrasties ielu sarkanajās līnijās, kas var apgrūtināt ielu un ceļu uzturēšanu.

Līdzekļu līdz gada beigām vajadzētu pietikt

Pirmajā šīs ziemas sezonas sniegotajā dienā bija arī iespēja pārbaudīt ceļu uzturēšanas tehniku un novērst dažas sīkas nepilnības, lai tālākajos ziemas mēnešos tā godam pildītu savas funkcijas. Novadā ceļu uzturēšanu lielākoties nodrošina tie paši uzņēmumi, kas pērn, tāpēc viņiem ir zināmas problemātiskās vietas, kam nepieciešams pievērst lielāku uzmanību.

Līdz gada beigām ir pietiekams arī ceļu uzturēšanai paredzētais finansējums, ja vien neradīsies kāda ārkārtas situācija, kad, piemēram, jāizved sniegs, kas ir samērā dārgs pasākums un ātri vien noēd ceļu uzturēšanai atvēlēto finansējumu.

Tomēr, turpinoties intensīvai snigšanai, jārēķinās, ka vienlaikus visur notīrīt sniegu nav iespējams. Attiecīgi sociālajos tīklos iedzīvotāji sūdzas gan par apledojušiem ceļa posmiem, piemēram, no Dzelmēm līdz Jumpravai, gan par privātmāju izbraucamo ceļu priekšā aizstumtiem sniega vaļņiem kā Lielvārdē. Ziema ir tikai sākusies, un P. Bužers cer, ka situācija pakāpeniski normalizēsies. «Ziema ir ziema, un, piemēram,

Ogrē un Ogresgalā vien ceļu kopgarums ir ap 150 kilometru, un, ja traktoristam būs jāstājas pie katras iebrauktuves, tad sniega tīrīšana ievilksies līdz bezgalībai. Jārēķinās arī, ka ielas tīra prioritārā secībā, atbilstoši piecām ielu un ceļu uzturēšanas klasēm, kas nosaka, cik ilgā laikā jāuzsāk ceļu tīrīšana,» skaidro P. Bužers, piebilstot, ka, piemēram, Ogrē prioritārā A klase ir tikai šoseja, Raiņa prospekts un Kalna prospekts no autoceļa Rīga–Daugavpils līdz dzelzceļam. Ceļu uzturētāji pirmām kārtām nodrošina sniega tīrīšanu satiksmes autobusu un skolēnu autobusu maršrutos. Ja snieg nepārtraukti, piemēram, autoceļu Rīga–Daugavpils jāsāk tīrīt, ja sniega segas biezums sasniedzis 10 centimetru.

Turpinās smilšu kastu izlikšana

Ogrē, Ogresgalā un Ciemupē par sniega notīrīšanu no gājēju ietvēm, kā arī pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmu ietvēm atbild SIA «Ogres Namsaimnieks». Teritorijas uzkopšanas darbus ziemas periodā lielākoties nodrošina ar traktortehniku un, kur tai nav iespējams piekļūt, sniegu, kā ierasts, tīra sētnieki. Diemžēl sētnieku nereti trūkst, it īpaši ziemā. SIA «Ogres Namsaimnieks» darbu vadītājs Edgars Žagars stāsta, ka šobrīd strādā trīs tehnikas vienības, bet nepieciešamības gadījumā ar lāpstām iespējams aprīkot sešas tehnikas vienības. Tuvākajā laikā gaidāms arī tehnikas papildinājums – traktoriņš, ar ko vasarā var gan pļaut zāli, slaucīt ielas un ziemā tīrīt sniegu, kā arī nokaisīt ielas.

Visiem sētniekiem sniega tīrāmās lāpstas ir izdalītas. Reizēm tiek saņemtas sūdzības, ka vienus ielu posmus iztīra agrāk, citus krietni vēlāk. E. Žagars skaidro, ka sniega tīrīšanu veic rindas kārtībā, ievērojot, ka prioritāte ir pilsētas centrs, skvērs, pilsētas ietves, veloceliņi, autobusu pieturvietas.

Kādas ielas laikus neiztīrīšana lielākoties saistīta ar sētnieku trūkumu vai slimošanu, kad sētniekam jāuzņemas arī kolēģa teritorijas kopšana. «Protams, viņš vispirms iztīra savu teritoriju un tad papildu teritoriju. Ja intensīvi snidzis, darbs nenoris tik raiti. Kur tas iespējams, šādās situācijās tīrīšanu nodrošina ar traktortehniku, bet ne visur to var izdarīt,» skaidro E. Žagars.

Smilšu – sāls maisījuma krājumus SIA «Ogres Namsaimnieks» papildina visa gada garumā, tāpēc to šai ziemai vajadzētu pietikt. Tiesa gan, ne visur vēl ir izvietotas smilšu kastes, jo aizvadītās nedēļas sākumā darbinieki intensīvi izveda pērnā gada lapas, kas, uznākot salam, nobira burtiski pāris dienu laikā. «Ogrē ir ap 300 vietu, kur novietotas kastes ar smiltīm, tāpēc, neraugoties, ka iesaistīti visi resursi, to izvietošana turpināsies vēl šonedēļ,» skaidro E. Žagars.

Autovadītājiem – pa sniega lāpstai

Aktuāls ir jautājums par sniega tīrīšanu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmos. E. Žagars norāda, ka uzņēmuma pārvaldīšanā esošajām dzīvojamām mājām sētnieki tīra no sniega iekšpagalmu ietves, kā arī nepieciešamības gadījumā izveido gājējiem ejas pāri piebraucamajam ceļam un/vai automašīnu stāvvietai.

Taču iekšpagalma braucamās daļas tīrīšana no sniega neietilpst sētnieka pienākumos un nav iekļauta dzīvojamās mājas apsaimniekošanas maksā!

Lai pieteiktu iekšpagalma braucamās daļas tīrīšanu no sniega ar traktortehniku, dzīvojamās mājas pilnvarotajam pārstāvim vai iedzīvotāju iniciatīvas grupai (ja dzīvojamā mājā nav dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas) jāvēršas SIA «Ogres Namsaimnieks», iesniedzot attiecīgu iesniegumu. Pakalpojums tiks nodrošināts par papildu samaksu.

Kā jau katru gadu, kvalitatīvai darba izpildei traucē uz iebraucamajiem ceļiem atstātais autotransports. Ziemas periodā vairākās Ogres pilsētas ielās ir noteikti ierobežojumi automašīnu novietošanai, lai varētu nodrošināt šo ielu attīrīšanu no sniega. Par ierobežojumiem vēsta attiecīgās ceļa zīmes. Ja transportlīdzeklis uz ielas, pagalmā vai citā teritorijā tiek atstāts ilgāk nekā trīs diennaktis, jānodrošina šā transportlīdzekļa stāvvietas un apkārtējās teritorijas attīrīšana no sniega viena metra platā joslā un sniegu, kas notīrīts no automašīnas un pie tās, nevajadzētu atstāt uz braucamās ceļa daļas vai stāvlaukuma vidū. Šīs prasības attiecas ne tikai uz Ogri, bet arī citām novada pilsētām.

Uzziņa:

Par sniega tīrīšanu var sazināties:

Ogres pilsētā un Ogresgalā:

SIA VIA «Mežs» (tālrunis: 25633463)

Uzturēšanas teritorija: Pārogres rajons, Jaunogres rajons. Robeža ir Ogres upe līdz Lašupēm un dzelzceļa līnija Jaunogrē.

AS «ACB» (tālrunis: 25633463)

Uzturēšanas teritorija: Ogres pilsētas centrs un Loka ielas rajons, Lašupes, Ogresgala pagasts.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā par iekšpagalmu tīrīšanu no sniega, kā arī citiem jautājumiem var sazināties ar SIA «Ogres Namsaimnieks» Teritorijas uzkopšanas nodaļu, zvanot uz tālruņa numuru 27027724.

Par apledojumu valsts autoceļu posmos, kā arī citiem sarežģījumiem, ja tādi rodas uz valsts autoceļiem, iedzīvotāji aicināti informēt, zvanot uz VSIA «Latvijas Valsts ceļi» diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 8000 5555.

Par ceļu uzturēšanu novada pilsētās un pagastos atbildīgi ir konkrētās teritorijas pagastu pārvalžu vadītāji.

Publicitātes foto:

Pēdējās dienās ceļu uzturētājiem darba netrūkst