"Centrālā laboratorija": No 177 pārbaudītajām ērcēm 64 inficētas ar kādas slimības ierosinātāju

"Ja ērce piesūkusies, tā pēc iespējas ātrāk jānoņem. Saslimšanas riska izvērtēšanai noņemto ērci ir iespējams nogādāt laboratorijā ērču pārnēsāto infekcijas slimību ierosinātāju noteikšanai. Redzam, ka no šogad testētajām ērcēm ar Borrelia burgdorferi, kura izraisa laimboreliozi, bijušas inficētas ap 20%, bet ar ērču encefalītu - divas. Tas norāda, ka ne tikai vasarā, bet arī agrā pavasarī ir risks inficēties ar šīm slimībām un jābūt uzmanīgiem. Ja laboratorija ir konstatējusi kādu no slimības ierosinātajiem, tas nozīmē, ka cilvēkam rūpīgi vajag sekot savam veselības stāvoklim. Laimboreliozes gadījumā var novērot ādas apsārtumu, taču kopumā slimību simptomātika varbūt ļoti dažāda un nespecifiska. Vajadzības gadījumā savlaicīgi jāvēršas pie ģimenes ārsta.



Ir jāņem vērā, ka pozitīvais ērču izmeklēšanas rezultāts nenozīmē obligātu infekcijas attīstību. Ja laboratorijas atbilde ir negatīva, cilvēkam visdrīzāk tas nozīme psihoemocionālu mieru un lielākā daļā gadījumu var neuztraukties par iespēju saslimt ar ērču encefalītu vai citu slimību. Tomēr ļoti svarīgi atcerēties, ka laboratorijai ērci vajag nogādāt, cik iespējams ātrāk, ne vēlāk kā 72 stundu laikā, vispirms pareizi to noņemot un uzglabājot trauciņā ar mitru salveti. Šo nosacījumu neievērošana var ietekmēt izmeklēšanas rezultātus," stāsta "Centrālās laboratorijas" valdes locekle, Rīgas Stradiņa universitātes asociētā profesore Jeļena Storoženko.



Laboratorijas speciāliste sīkāk raksturo testēšanas iespējas un iedzīvotāju paradumus: "Mūsu filiālēs Rīgā un citviet Latvijā iedzīvotāji visbiezāk pārbauda ērces uz laimboreliozes un ērču encefalīta ierosinātājiem, bet ne tikai. Daudzi izmanto iespēju pārbaudīt ērces vienlaikus uz sešām ērču pārnēsāto infekciju slimībām - laimboreliozi, ērču encefalītu, ērlihiozi, anaplazmozi, babeziozi un riketsiozi. Šogad tādu iespēju jau ir izmantojuši 68 iedzīvotāji. Citu slimību ierosinātāji, izņemot laimboreliozi un ērču encefalītu, tika konstatēti vēl 26 gadījumos. Paplašinātās pārbaudēs bieži vien izmanto mājdzīvniekiem noņemtajām ērcēm, jo atsevišķi slimību ierosinātāji, piemēram, babēzijas, suņiem spēj izraisīt iekšējo orgānu bojājumus."



Pat vēsās dienās ērces ir aktīvas un gaida kādu garāmgājēju. Ērces ir sastopamas mitrās un ēnainās vietās, piemēram, mežos, krūmājos, mežu izcirtumos, kā arī nekoptās pļavās, dārzos, parkos un pat pludmales smiltīs. Tās gaida, kam pieķerties, sēžot uz zāles stiebriem apmēram 10 cm augstumā no zemes. Ērces bieži pieķeras potīšu augstumā uz apaviem vai apģērba. Pēc tam tās lēnām pa ķermeni virzās uz augšu. Pēc došanās dabā ieteicams regulāri pārbaudīt arī mājdzīvniekus, jo tie ērces var atnest mājās.