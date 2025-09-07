"Cert.lv" brīdina par krāpnieciskām reklāmām "SEB bankas" vārdā

Svētdiena, 07.09.2025 14:04
Sestdiena, 6. septembris, 2025 11:47

IT drošības incidentu novēršanas institūcija "Cert.lv" brīdina par sociālajos tīklos šonedēļ izplatītām krāpnieciskām reklāmām AS "SEB banka" vārdā, liecina "Cert.lv" publiskotā informācija.

Reklāmās cilvēki tiek aicināti piedalīties aptaujā, kā arī tiek solīta naudas balva.

Lai pasargātu sevi un tuviniekus no šādām viltus vietnēm, "Cert.lv" aicina uzstādīt DNS ugunsmūri "dnsmuris.lv". Tas ir bezmaksas rīks individuālu lietotāju un organizāciju pasargāšanai no kiberapdraudējumiem, piemēram, krāpnieciskām tirdzniecības platformām, viltus banku lapām un citiem.

"Cert.lv" ir Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta struktūrvienība, kas darbojas Aizsardzības ministrijas pakļautībā atbilstoši Nacionālās kiberdrošības likumam. Iestādes uzdevumi ir uzturēt vienotu elektroniskās informācijas telpā notiekošo darbību atainojumu, sniegt atbalstu informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanā Latvijas IP adrešu apgabalos un ".lv" domēna vārdu zonā.

