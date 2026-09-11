Četri Ogres novada objekti sacentās par gada labākās būves titulu – viens tiek pie godalgas

Nominācijā "Ainavas būve" 1. vietu ieguvušas Uzvaras parka 2. kārta Rīgā un Lielā Ezerkrasta promenādes izveidošana un krastmalas teritorijas labiekārtošana Ludzas pilsētā, 2. vietu ieņem Strauta iela Valmierā un Rīgas vēsturiskā centra zaļās infrastruktūras attīstība, savukārt 3. vietā ir Neatkarības laukums Brīvības ielā 3, Ogrē.
Skatei tika pieteiktas arī vairākas citas būves Ogres novadā. Nominācijā "Ainavas būve" par balvām sacentās Jaunogres aktīvās atpūtas kvartāla izveide Blāzmas ielā 5, Ogrē, nominācijā "Pārbūve un atjaunošana" - Brīvības ceļa ekspozīcija ēkā Brīvības ielā 2, Ogrē, savukārt nominācijā "Publiskā jaunbūve" - "Rimi" tirdzniecības centrs Peldu ielā 2, Ikšķilē. Visi skatei pieteiktie objekti jau vienpadsmito gadu aplūkojami skates gadagrāmatā.
Skate “Gada labākā būve Latvijā” notiek jau 28. gadu! Skati “Gada labākā būve Latvijā 2025” organizē Latvijas Būvnieku asociācija un Latvijas Būvinženieru savienība sadarbībā ar “Ceresit” un 17 nozares organizācijām, Būvniecības valsts kontroles biroju, VAS “Valsts nekustamie īpašumi”, Latvijas Pašvaldību savienību, Rīgas Tehnisko universitāti, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāti, Rīgas Būvniecības koledžu un “Riseba FAD”.
Jaunogres aktīvās atpūtas kvartāla izveide Blāzmas ielā 5, Ogrē.
Brīvības ceļa ekspozīcija ēkā Brīvības ielā 2, Ogrē.
"Rimi" tirdzniecības centrs Peldu ielā 2, Ikšķilē.