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Piektdiena, 11. septembris, 2026 09:41

Četri Ogres novada objekti sacentās par gada labākās būves titulu – viens tiek pie godalgas

OgreNet
Četri Ogres novada objekti sacentās par gada labākās būves titulu – viens tiek pie godalgas
Neatkarības laukums Brīvības ielā 3, Ogrē. Foto: "Gada labākā būve Latvijā 2025"
Piektdiena, 11. septembris, 2026 09:41

Četri Ogres novada objekti sacentās par gada labākās būves titulu – viens tiek pie godalgas

OgreNet

Skates “Gada labākā būve Latvijā 2025” apbalvošanas svinīgajā ceremonijā 10. septembrī Reinvaldu ielā 17, Rīgā, paziņotas 2025. gada labākās būves septiņās nominācijās, informē Latvijas Būvnieku asociācijā. Balva piešķirta arī būvei Ogrē.

Nominācijā "Ainavas būve" 1. vietu ieguvušas Uzvaras parka 2. kārta Rīgā un Lielā Ezerkrasta promenādes izveidošana un krastmalas teritorijas labiekārtošana Ludzas pilsētā, 2. vietu ieņem Strauta iela Valmierā un Rīgas vēsturiskā centra zaļās infrastruktūras attīstība, savukārt 3. vietā ir Neatkarības laukums Brīvības ielā 3, Ogrē.

Skatei tika pieteiktas arī vairākas citas būves Ogres novadā. Nominācijā "Ainavas būve" par balvām sacentās Jaunogres aktīvās atpūtas kvartāla izveide Blāzmas ielā 5, Ogrē, nominācijā "Pārbūve un atjaunošana" - Brīvības ceļa ekspozīcija ēkā Brīvības ielā 2, Ogrē, savukārt nominācijā "Publiskā jaunbūve" - "Rimi" tirdzniecības centrs Peldu ielā 2, Ikšķilē. Visi skatei pieteiktie objekti jau vienpadsmito gadu aplūkojami skates gadagrāmatā.

Skate “Gada labākā būve Latvijā” notiek jau 28. gadu! Skati “Gada labākā būve Latvijā 2025” organizē Latvijas Būvnieku asociācija un Latvijas Būvinženieru savienība sadarbībā ar “Ceresit” un 17 nozares organizācijām, Būvniecības valsts kontroles biroju, VAS “Valsts nekustamie īpašumi”, Latvijas Pašvaldību savienību, Rīgas Tehnisko universitāti, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāti, Rīgas Būvniecības koledžu un “Riseba FAD”. 

mceu_12385763611789108736446.jpgJaunogres aktīvās atpūtas kvartāla izveide Blāzmas ielā 5, Ogrē.

mceu_47710731121789108765819.jpgBrīvības ceļa ekspozīcija ēkā Brīvības ielā 2, Ogrē.

mceu_75749670031789108793383.jpg"Rimi" tirdzniecības centrs Peldu ielā 2, Ikšķilē.

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