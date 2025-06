Četri politiskie spēki vienojušies veidot koalīciju Rīgas domē Leta

Četri politiskie spēki - "Progresīvie", Nacionālā apvienība (NA), "Jaunā vienotība" (JV) un Apvienotais saraksts (AS) - vienojušies veidot koalīciju Rīgas domē, šodien pēc tikšanās ar AS teica "Progresīvo" mēra amata kandidāts Viesturs Kleinbergs.

Visi potenciālie partneri pauduši gatavību strādāt Kleinberga vadībā. Līdz ar to sarunas turpinās visiem politiskajiem spēkiem kopā, padziļināti runājot par darba saturu un atbildības jomu sadalījumu.