2022. gada 26. maijā Ogres novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu, ar kuru tika nolemts Pionieru ielas nosaukumu mainīt uz Celmlaužu ielu, taču Administratīvā rajona tiesa un vēlāk arī Administratīvā apgabaltiesa šo domes lēmumu atcēla.
Ievērojot Administratīvās apgabaltiesas spriedumā norādīto, ka pirms ielas nosaukuma maiņas bija veicama publiskā apspriešana, pašvaldības dome 2025. gada 30. oktobrī pieņēma lēmumu publiskai apspriešanai nodot ieceri par Pionieru ielas nosaukuma maiņu, apspriešanai izvirzot šādus ielas nosaukuma variantus: Celmlaužu iela, Pļavas iela, Dāvja Ādama iela, Loka iela, Upes iela, Ciemupes iels, Pirmā iela, Jaunatnes iela, Lībiešu iela, Rītausmas iela, Skautu iela, Lata iela. Publiskās apspriešana norisinājās no 2025. gada 6. novembra līdz 2025. gada 5. decembrim.
Apkopojot publiskās apspriešanas rezultātus, tika secināts, ka vislielāko atbalstu Pionieru ielas nosaukuma maiņai ieguvis nosaukums – Rītausmas iela. Lēmums "Par pašvaldības ielas nosaukuma maiņu" pieņemts 2026. gada 26. marta Ogres novada pašvaldības domes sēdē un 31. martā publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".