Ciemupieši dalās priekā par Ogres Centrālās bibliotēkas apmeklējumu

Ciemupieši dalās priekā par Ogres Centrālās bibliotēkas apmeklējumu
Ceturtdien, 24. martā, Ciemupes bibliotēkas vadītāja Liene Kainaize, pēc lasītāju pieprasījuma, organizēja ekskursiju uz Ogres Centrālo bibliotēku.
Mirklī, kad izskanēja ziņa par jaunās bibliotēkas būvniecību, aktīvie bibliotēkas apmeklētāji deva ziņu, ka vēlēsies doties ekskursijā. Gadu gaitā ir izveidojies Ciemupes iedzīvotāju kodols, kas tiek dēvēts par “Ciemupes lasītāju klubiņu Dalies priekā”, jo ne tikai apmeklē bibliotēku, lai lasītu grāmatas, bet atbalsta, apmeklējot rīkotos pasākumus, izstādes, sniedz idejas vai ierosinājumus, kā arī seko līdzi ciemā notiekošajam. Ar tādu pat nosaukumu, L. Kainaize vada biedrību, tādejādi piesaistot projektu naudu bibliotēkas un ciema attīstībai.

Ekskursijā pa Ogres Centrālo bibliotēku, veda lasītāju apkalpošanas nodaļas vadītāja, Gaļina Sabļina. Ciemupiešiem tika izrādītas gan krājuma glabātuve, gan dzimtsarakstu un konferenču zāle. Sajūsmu izsauca, automātiskā grāmatu nodošanas iekārta, kur lasītājs var nodot grāmatas vai pagarināt to termiņus, bez bibliotekāra piesaistīšanas. Sprieda vai pieaugušo abonementa ritināmajos krātuves plauktos nevar kādu iespiest kā arī, praktiskā latvieša dabā, bažījās kā var uzturēt tik tīrus, baltos paklājus. Pieaugušo lasītavā, atzinīgi novērtēja novadpētniecības izstādi un mazos, dekoratīvos akcentus, kas rada mājīgumu, bija lepnas ieraugot D. Ādama grāmatu “Atmiņu paradīze”, noliktu redzamā vietā. Prieks, ka pēc  G. Sabļinas teiktā, bērni, jaunieši nāk uz viņiem radītajām telpām un labprāt pavada brīvo laiku bibliotēkā.

Pat salīdzinoši agrajā rīta stundā, Ogres Centrālajā bibliotēkā, notika rosība: stiklotajā darba telpā seminārs, bērnu ekskursantu grupa, mākslinieki gatavojas izstādes atklāšanai un protams, bibliotekāres ar grāmatu pilniem ratiem, papildina plauktus un gatavojas darba dienai.

Ciemupes bibliotēkas lietotāji bija sajūsmā par skaistajām telpām un atzinīgi novērtēja koka paneļus, zaļos augus un augstos griestus, bet īpašs prieks, redzēt ka darbinieki ir priecīgi strādāt tādā vietā.

Iesakām izmantot iespēju un izstaigāt bibliotēku gida pavadībā, tas ir bez maksas.

Informāciju sagatavoja Liene Kainaize, Ciemupes bibliotēkas vadītāja

