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Trešdiena, 17. jūnijs, 2026 15:33

OgreNet skaidro vides objekta "Jānis un Līga" izmaksas

OgreNet
OgreNet skaidro vides objekta "Jānis un Līga" izmaksas
Foto: OgreNet
Trešdiena, 17. jūnijs, 2026 15:33

OgreNet skaidro vides objekta "Jānis un Līga" izmaksas

OgreNet

Sociālajos tīklos iedzīvotāji ir izrādījuši interesi par nesen Ogrē uzstādītā vides objekta "Līga un Jānis" izmaksām. OgreNet apkopoja publiski pieejamo informāciju un noskaidroja gan vides objekta izmaksas, gan tā izgatavotāju.

OgreNet jau ziņoja, ka 15. jūnijā Ogrē  aplī pie "Lidl" tika uzstādīts vides objekts kuras augstums ir 3,5 metri. Skulptūra simbolizē līgotājus – Līgu un Jāni.

Kā atrodams publiski pieejamos iepirkuma dokumentos, vides objektu veidoja SIA "AD production", un tas izmaksāja 16 719.34 eiro bez PVN. Jānis un Līga būs vērojami Ogres aplī līdz pat šī gada 31. jūlijam.

Kā jau ziņots, Jānis ir ietērpts Vidzemes tautastērpā, savukārt Līga greznojas Ogres tautastērpā un abiem galvā ir Jāņu vainagi. Skulptūras ir modelētas pēc laulāta ogrēniešu pāra - Edija un Egitas. Abi ir beiguši Ogres valsts ģimnāziju un bijuši ilggadīgi tautasdeju ansambļa "Ogre" dejotāji. 

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Ekrānuzņēmums no publiski pieejamajiem iepirkuma dokumentiem.

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