OgreNet jau ziņoja, ka 15. jūnijā Ogrē aplī pie "Lidl" tika uzstādīts vides objekts kuras augstums ir 3,5 metri. Skulptūra simbolizē līgotājus – Līgu un Jāni.
Kā atrodams publiski pieejamos iepirkuma dokumentos, vides objektu veidoja SIA "AD production", un tas izmaksāja 16 719.34 eiro bez PVN. Jānis un Līga būs vērojami Ogres aplī līdz pat šī gada 31. jūlijam.
Kā jau ziņots, Jānis ir ietērpts Vidzemes tautastērpā, savukārt Līga greznojas Ogres tautastērpā un abiem galvā ir Jāņu vainagi. Skulptūras ir modelētas pēc laulāta ogrēniešu pāra - Edija un Egitas. Abi ir beiguši Ogres valsts ģimnāziju un bijuši ilggadīgi tautasdeju ansambļa "Ogre" dejotāji.
Ekrānuzņēmums no publiski pieejamajiem iepirkuma dokumentiem.