Kas ir lielgabarīta atkritumi?
Lielgabarīta atkritumi ir tādi sadzīves atkritumi, ko izmēra dēļ nevar ievietot sadzīves atkritumu konteinerā.
Kā Ogres iedzīvotāji var atbrīvoties no lielgabarīta atkritumiem?
|
Veids
|
Cena
|
Papildu informācija
|
Paši nogādāt SAŠĶIROTĀ veidā
SIA “Ķilupe” šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumā Akmeņu ielā 43b, Ogrē
|
Bez maksas
(pareizi sašķirotiem atkritumiem)
|
Šķiroto atkritumu veidi, kurus iespējams nodot bez maksas - skatīt informāciju zemāk par atkritumu šķirošanas iespējām.
|
Paši nogādāt NESAŠĶIROTĀ veidā
SIA “Ķilupe” šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumā Akmeņu ielā 43b, Ogrē
|
40 EUR/m3 (ar PVN)
– līdz 3 m3 lielgabarīta atkritumu
|
Lielākam apjomam (virs 3 m3) nepieciešams pasūtīt lielgabarīta atkritumu konteineru.
|
Bez maksas var nodot vienu kubikmetru nešķirotu lielgabarīta atkritumu
SIA “Ķilupe” šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumā Akmeņu ielā 43b, Ogrē
|
Bez maksas
1 m3 lielgabarīta atkritumu
|
Atlaide neattiecas uz būvgružiem
(par tiem jāmaksā no pirmā kubikmetra).
|
Pasūtīt lielgabarīta atkritumu konteineru
SIA “Ķilupe”, zvanot uz tālruņa numuriem 65071282, 29241492 vai rakstot uz
|
340 EUR (ar PVN) par 8 m3 konteineru (privātpersonām)
|
Konteinera novietošanas vieta pie dzīvojamās mājas iepriekš jāsaskaņo ar SIA “Ogres Namsaimnieks” Teritorijas uzkopšanas nodaļu (tālruņa numuri 27027724, 65055404).
Konteinera piegāde tiek nodrošināta vidēji 2 - 3 dienu laikā.
|
Paši nogādāt
SIA “Getliņi EKO” atkritumu poligonā “Getliņi” Kaudzīšu ielā 57, Rumbulā, Stopiņu novadā
|
Par maksu
|
SIA “Getliņi EKO” tālruņa numurs 67317800.
|
Pieteikt izvešanu nelielos apjomos
SIA “Ķilupe”, zvanot uz tālruņa numuriem 65071222, 29104053 vai rakstot uz
|
60 EUR/m3 (ar PVN)
– līdz 5 m3 lielgabarīta atkritumu
|
Cenā iekļautas transporta, darbaspēka izmaksas un atkritumu utilizācija.
|
Pieteikt izvešanu nelielos apjomos
SIA “Ogres Namsaimnieks”, zvanot uz tālruņa numuru 27027724 vai 65055404
|
Sākot no 71,46 EUR/m3 (ar PVN)
– līdz 6 m3 lielgabarīta atkritumu
|
Cenā iekļautas transporta, darbaspēka izmaksas un atkritumu utilizācija.
Informācijai:
• Nolietotām elektroiekārtām (neizjauktām) iespējams pieteikt bezmaksas izvešanu no dzīvokļa, individuāli piesakoties SIA “Ķilupe” – zvanot uz tālruņa numuriem 65071222 vai 29104053 (arī rakstot ziņu aplikācijā “WhatsApp”), rakstot e-pastu uz .
• Informācija par būvgružu nodošanu SIA “Ogres Namsaimnieks” mājas lapas www.ogresnamsaimnieks.lv sadaļā “Pakalpojumi - Atkritumi”: https://www.ogresnamsaimnieks.lv/2020/03/26/kur-likt-buvgruzus-pec-remonta-dzivokli/.
Svarīgi!
Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmos ir aizliegts atstāt lielgabarīta atkritumus un būvgružus!
Pārkāpjot aizliegumu, privātpersonai var tikt piemērots brīdinājums vai naudas sods līdz 1000 EUR.