Ceturtdiena, 09.10.2025 22:03
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 22:03
Elga, Elgars, Helga
Trešdiena, 9. februāris, 2022 12:42

Cik maksā atbrīvoties no lielgabarīta atkritumiem?

ogresnamsaimnieks.lv
Cik maksā atbrīvoties no lielgabarīta atkritumiem?
Trešdiena, 9. februāris, 2022 12:42

Cik maksā atbrīvoties no lielgabarīta atkritumiem?

ogresnamsaimnieks.lv

Sākot ar 2022. gada 1. janvāri, pieaugusi maksa par atkritumu, tostarp lielgabarīta atkritumu, apsaimniekošanu. Tas saistīts ar sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma sadārdzināšanos SIA “Getliņi EKO” atkritumu poligonā “Getliņi”.

Kas ir lielgabarīta atkritumi?
Lielgabarīta atkritumi ir tādi sadzīves atkritumi, ko izmēra dēļ nevar ievietot sadzīves atkritumu konteinerā.


Kā Ogres iedzīvotāji var atbrīvoties no lielgabarīta atkritumiem?

Veids

Cena

Papildu informācija

Paši nogādāt SAŠĶIROTĀ veidā

SIA “Ķilupe” šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumā Akmeņu ielā 43b, Ogrē

Bez maksas

(pareizi sašķirotiem atkritumiem)

Šķiroto atkritumu veidi, kurus iespējams nodot bez maksas - skatīt informāciju zemāk par atkritumu šķirošanas iespējām.

Paši nogādāt NESAŠĶIROTĀ veidā

SIA “Ķilupe” šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumā Akmeņu ielā 43b, Ogrē

40 EUR/m3 (ar PVN)

– līdz 3 m3 lielgabarīta atkritumu

Lielākam apjomam (virs 3 m3) nepieciešams pasūtīt lielgabarīta atkritumu konteineru.

Bez maksas var nodot vienu kubikmetru nešķirotu lielgabarīta atkritumu

SIA “Ķilupe” šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumā Akmeņu ielā 43b, Ogrē

Bez maksas

1 m3 lielgabarīta atkritumu

Atlaide neattiecas uz būvgružiem

(par tiem jāmaksā no pirmā kubikmetra).

Pasūtīt lielgabarīta atkritumu konteineru

SIA “Ķilupe”, zvanot uz tālruņa numuriem 65071282, 29241492 vai rakstot uz

340 EUR (ar PVN) par 8 m3 konteineru (privātpersonām)

Konteinera novietošanas vieta pie dzīvojamās mājas iepriekš jāsaskaņo ar SIA “Ogres Namsaimnieks” Teritorijas uzkopšanas nodaļu (tālruņa numuri 27027724, 65055404).

Konteinera piegāde tiek nodrošināta vidēji 2 - 3 dienu laikā.

Paši nogādāt

SIA “Getliņi EKO” atkritumu poligonā “Getliņi” Kaudzīšu ielā 57, Rumbulā, Stopiņu novadā

Par maksu

SIA “Getliņi EKO” tālruņa numurs 67317800.

Pieteikt izvešanu nelielos apjomos

SIA “Ķilupe”, zvanot uz tālruņa numuriem 65071222, 29104053 vai rakstot uz

60 EUR/m3 (ar PVN)

– līdz 5 m3 lielgabarīta atkritumu

Cenā iekļautas transporta, darbaspēka izmaksas un atkritumu utilizācija.

Pieteikt izvešanu nelielos apjomos

SIA “Ogres Namsaimnieks”, zvanot uz tālruņa numuru 27027724 vai 65055404

Sākot no 71,46 EUR/m3 (ar PVN)

– līdz 6 m3 lielgabarīta atkritumu

Cenā iekļautas transporta, darbaspēka izmaksas un atkritumu utilizācija.

Informācijai:
• Nolietotām elektroiekārtām (neizjauktām) iespējams pieteikt bezmaksas izvešanu no dzīvokļa, individuāli piesakoties SIA “Ķilupe” – zvanot uz tālruņa numuriem 65071222 vai 29104053 (arī rakstot ziņu aplikācijā “WhatsApp”), rakstot e-pastu uz .
• Informācija par būvgružu nodošanu SIA “Ogres Namsaimnieks” mājas lapas www.ogresnamsaimnieks.lv sadaļā “Pakalpojumi - Atkritumi”: https://www.ogresnamsaimnieks.lv/2020/03/26/kur-likt-buvgruzus-pec-remonta-dzivokli/.

Svarīgi!
Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmos ir aizliegts atstāt lielgabarīta atkritumus un būvgružus!
Pārkāpjot aizliegumu, privātpersonai var tikt piemērots brīdinājums vai naudas sods līdz 1000 EUR.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?