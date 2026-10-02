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Piektdiena, 2. oktobris, 2026 17:46

"Cik tālu esam nonākuši?” Ogresgala mežā izgāzta pamatīga atkritumu kaudze – tajā nonākušas pat fotogrāfijas

OgreNet
"Cik tālu esam nonākuši?” Ogresgala mežā izgāzta pamatīga atkritumu kaudze – tajā nonākušas pat fotogrāfijas
Foto: Raitis Kolbergs
Piektdiena, 2. oktobris, 2026 17:46

"Cik tālu esam nonākuši?” Ogresgala mežā izgāzta pamatīga atkritumu kaudze – tajā nonākušas pat fotogrāfijas

OgreNet

Sociālajos tīklos iedzīvotāju sašutumu izsaukusi kārtējā cūcība dabā – Ogresgala mežā atrasta apjomīga atkritumu kaudze. Par notikušo platformā "Facebook" pavēstījis Raitis Kolbergs, publicējot fotoattēlus no piesārņotās vietas.


Kā redzams publicētajos fotoattēlos, mežā izmesti nevis atsevišķi sīkumi, bet gan vesela krava ar sadzīves mantām, kastēm, maisiem, vecām mēbeļu detaļām un citiem atkritumiem.

Īpašu uzmanību piesaista fakts, ka starp izmestajām mantām atrodušies arī personīgi materiāli — dokumenti un pat ģimenes fotogrāfijas, kas liecina, ka atkritumu izcelsmi būs iespējams ātri noskaidrot.

"Man ir jautājums – cik tālu mēs esam nonākuši, ja cilvēkam ir vieglāk aizvest atkritumus uz mežu un izmest tos dabā, nekā aizvest uz tam paredzētu vietu? Šis ir mūsu mežs. Šeit staigā cilvēki, šeit dzīvo dzīvnieki, un pēc mums šeit būs jādzīvo arī nākamajām paaudzēm,” ierakstā uzsver Raitis.

Ieraksta autors aicina iedzīvotājus dalīties ar informāciju un atsaukties ikvienu, kurš varētu atpazīt iespējamos vaininiekus. Fotogrāfijas gan no ieraksta izņemtas.

Atgādinām, ka par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu un vides piesārņošanu fiziskām un juridiskām personām draud naudas sods, kā arī pienākums par saviem līdzekļiem piesārņoto teritoriju pilnībā sakopt.

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