Spēli var spēlēt jebkurā vietā un laikā no 3. līdz 5. aprīlim. Izvēlies maršrutu, dodies pastaigā un vienlaikus atbildi uz jautājumu cilpām gan par Lieldienām, gan Lielvārdes novadu.
-Spēlei vajadzētu paredzēt aptuveni 1,5 stundas un būt gataviem noiet aptuveni 3 km.
-Lai piedalītos spēlē, katrai komandai ir nepieciešama viedierīce, kas nodrošina GPS un interneta pieslēgumu.
-Viedierīcē nepieciešama lejupielādēta bezmaksas aplikācija "Loquiz", kurā, uzsākot spēli, būs jāievada komandas nosaukums un spēles kods.
-Spēles kods tiks publicēts sociālā tīkla Facebook "Kultūra Lielvārdes novadā" lapā 3.04.2021. plkst. 8.00.
-Jautājumi parādīsies aplikācijā ik pēc noietiem ~100-150 m.
-Lai piefiksētu pareizās atbildes un vieglāk risinātos cilpas, iesakām paņemt līdzi arī blociņu un pildspalvu.
-Neaizmirstiet uzlādēt viedierīci pirms spēles sākuma.
-Beidzot spēli, neaizmirstiet no tās iziet, lai varētu fiksēt laiku un rezultātu.
Lai uzzinātu vairāk par to, kā spēlēt cilpošanas spēli, iesakām noskatīties instrukciju šeit: