Otrdiena, 23. marts, 2021 11:34

Lieldienās aicinām izbaudīt aktīvu atpūtu un piedalīties aizraujošā un interaktīvā pastaigu spēlē, kuru var spēlēt dodoties pastaigā jebkurā vietā Lielvārdes novadā, Latvijā vai plašajā pasaulē!

Spēli var spēlēt jebkurā vietā un laikā no 3. līdz 5. aprīlim. Izvēlies maršrutu, dodies pastaigā un vienlaikus atbildi uz jautājumu cilpām gan par Lieldienām, gan Lielvārdes novadu.

-Spēlei vajadzētu paredzēt aptuveni 1,5 stundas un būt gataviem noiet aptuveni 3 km.
-Lai piedalītos spēlē, katrai komandai ir nepieciešama viedierīce, kas nodrošina GPS un interneta pieslēgumu.
-Viedierīcē nepieciešama lejupielādēta bezmaksas aplikācija "Loquiz", kurā, uzsākot spēli, būs jāievada komandas nosaukums un spēles kods.
-Spēles kods tiks publicēts sociālā tīkla Facebook "Kultūra Lielvārdes novadā" lapā 3.04.2021. plkst. 8.00.
-Jautājumi parādīsies aplikācijā ik pēc noietiem ~100-150 m.
-Lai piefiksētu pareizās atbildes un vieglāk risinātos cilpas, iesakām paņemt līdzi arī blociņu un pildspalvu.
-Neaizmirstiet uzlādēt viedierīci pirms spēles sākuma.
-Beidzot spēli, neaizmirstiet no tās iziet, lai varētu fiksēt laiku un rezultātu.


Lai uzzinātu vairāk par to, kā spēlēt cilpošanas spēli, iesakām noskatīties instrukciju šeit:

